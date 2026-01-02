Vợ Cổ Cự Cơ sinh con ở tuổi 57

Tài tử Hong Kong Cổ Cự Cơ cho biết vợ - Trần Vận Tình - sinh con trai thứ hai ở tuổi 57.

Trên trang cá nhân tối 1/1, diễn viên đăng ảnh bàn tay bốn thành viên trong gia đình, viết điều cảm động nhất với anh, vợ và con đầu lòng - Kuson - ở năm 2025 là gia đình có thêm thành viên mới.

Gia đình Cổ Cự Cơ nắm tay nhau. Ảnh: Weibo

"Không nhớ bắt đầu từ khi nào, Kuson nói cậu bé rất muốn có một em trai hoặc một em gái", diễn viên viết. Cổ Cự Cơ và Trần Vận Tình đều có anh chị em ruột, hiểu được sự quan trọng của việc anh chị em nâng đỡ nhau trưởng thành. Cha mẹ chỉ có thể đồng hành với con một chặng đường đời, phần còn lại, anh chị em nương tựa nhau.

Vì mong ước của Kuson, vợ chồng khao khát có thêm em bé, cả gia đình hạnh phúc vì điều ước thành hiện thực. Diễn viên viết: "Kuson và em trai tương thân tương ái, còn cha sẽ tiếp tục là người chồng, người cha tốt".

Vợ chồng Cổ Cự Cơ và Kuson, Trần Vận Tình sinh năm 1968, hơn chồng 4 tuổi. Ảnh: Weibo

Theo ATV News, Trần Vận Tình từng trữ đông trứng theo dịch vụ ở Hong Kong. Cô sinh con đầu lòng tại Mỹ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Những năm gần đây, một số phụ nữ sinh con ở tuổi ngoài 50 gây chú ý với nhiều khán giả. Năm ngoái, Trần Lệ Lệ - vợ của diễn viên Hoàng Trạch Phong - sinh con ở tuổi 58 cũng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Cổ Cự Cơ và Trần Vận Tình yêu nhau 20 năm trước khi đăng ký kết hôn năm 2014. Vận Tình là trợ lý kiêm quản lý cho tài tử, đồng hành anh trong công việc. Theo On, vợ chồng từng thăm khám nhiều nơi, sau đó thụ tinh nhân tạo để có con đầu lòng, cô sinh Kuson ở tuổi 50. Trên trang cá nhân, Cổ Cự Cơ thường đăng ảnh đời thường của Kuson, cho biết ưu tiên chăm con hơn công việc. Tài tử từng viết: "Mỗi ngày, mỗi năm, bố, mẹ và con, chúng ta là ánh nắng của nhau".

Cổ Cự Cơ hát 'Nhớ anh' Cổ Cự Cơ hát nhạc phim "Tân dòng sông ly biệt". Video: Youku

Cự Cơ hoạt động giải trí 30 năm, nổi đình đám từ sau Tân dòng sông ly biệt, đóng cùng Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng. Anh còn được biết đến qua các phim Hoàn Châu cách cách 3, Cái thế anh hùng Tào Tháo... Ngoài đóng phim, Cổ Cự Cơ còn là giọng ca được nhiều người yêu thích.

Như Anh (theo ATV News)