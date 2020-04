Vợ Chris Pratt mang thai con đầu lòng

MỹKatherine Schwarzenegger mang thai con đầu lòng sau gần một năm kết hôn với tài tử Chris Pratt.

Ngày 26/4, cặp sao xác nhận thông tin qua People nhưng từ chối trả lời chi tiết về thai nhi. Trước đó, hôm 25/4, cả hai bị bắt gặp đạp xe tại Brentwood, California. Katherine diện áo phông trắng, lộ vòng hai lớn. Em bé là con đầu lòng của cô nhưng là con thứ hai của Chris. Tài tử có một con trai Jack Pratt, bảy tuổi, với vợ cũ Anna Faris.

Katherine lộ vòng hai lớn khi đạp xe thể dục tại Brentwood, California hôm 25/4. Ảnh: Mega.

Đầu năm, Katherine từng bày tỏ mong muốn mang thai. Cô nói trên E!News: "Chris có một năm bận rộn với việc quay phim nhưng chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời". Chris Pratt cũng cho biết làm bố lần thứ hai là ưu tiên hàng đầu của anh trong năm nay. "Tương lai tôi mong có nhiều em bé. Có lẽ tôi sẽ ít làm việc hơn, dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống", tài tử nói trên Entertainment Tonight.

Do ảnh hưởng của dịch, cặp sao hủy lịch trình công việc, tự cách ly tại nhà riêng ở Los Angeles. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau, nấu ăn, tập thể dục. Katherine vừa phát hành cuốn sách The Gift of Forgiveness cuối tháng 3. Tác phẩm vào danh sách chạy nhất của New York Times trong bốn tuần liên tiếp.

Vợ chồng Chris Pratt tranh thủ ra ngoài trong thời gian tự cách ly tại California. Ảnh: Mega.

Chris Pratt và Katherine kết hôn tháng 6/2019 ở Montecito (California, Mỹ). Hôn lễ riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè.

Chris Pratt sinh năm 1979, nổi tiếng khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và loạt phim Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018.

Katherine sinh năm 1989, là con gái của diễn viên kiêm chính trị gia Arnold Schwarzenegger. Cô là tác giả, viết một số sách khuyên phụ nữ trẻ tự tin và giữ hình ảnh tích cực. Một tác phẩm gây chú ý của cô là I Just Graduated... Now What? - nêu bài học từ trải nghiệm của cô sau khi tốt nghiệp đại học.

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger trên thảm đỏ Avengers Endgame Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger trên thảm đỏ ra mắt "Avengers Endgame". Video: Maximotv.

Hiểu Nhân