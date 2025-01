Vợ chồng Việt 15 năm yêu nhau, cùng đi 36 quốc gia

Bằng sự thấu hiểu và tình yêu, vợ chồng Linh và Hiếu đã trải qua 15 năm bên nhau, cùng du lịch tới 36 quốc gia.

Chị Võ Thùy Linh, 35 tuổi và chồng - Trần Công Hiếu - gặp nhau lần đầu năm 2009 khi tham gia đội sinh viên tình nguyện. Nguồn năng lượng tích cực từ anh đã khiến chị Linh cảm thấy sự gắn kết đặc biệt dù chưa quen biết. Tình yêu của họ tiến triển nhanh chóng và cả hai cũng sớm nhận ra niềm đam mê với những chuyến du lịch.

Năm 2013, họ thực hiện chuyến chu du nước ngoài đầu tiên tới Lào trên chuyến xe kéo dài 28 giờ từ Luang Prabang vì muốn tiết kiệm tiền. Lúc ấy, cả hai chỉ thấy hào hứng khi khám phá một đất nước lạ nhưng chưa tưởng tượng sẽ cùng nhau đi đến 35 quốc gia, trải dài 5 châu, trong 15 năm tiếp theo.

Vợ chồng Hiếu, Linh chụp ảnh ở thác Victoria, Zimbabwe.

Để duy trì du lịch 15 năm cùng nhau, bên cạnh tình yêu, chị Linh cho biết cần sự tương đồng về gu. May mắn là cả hai đều ưu tiên những chuyến đi trải nghiệm, có thể hiểu sâu về văn hóa địa phương thay vì chỉ ghé thăm vài điểm nổi tiếng trên mạng.

Đó là lý do họ chọn đặt chân đến Afghanistan vào tháng 10/2022 để chứng kiến cuộc sống ở một quốc gia Hồi giáo khép kín và nhiều bất ổn. Nếu chỉ đọc những điều trên mạng, chị Linh nghĩ chẳng ai muốn tới đây. Tuy nhiên, chị và chồng đều đồng tình Afghanistan chắc chắn là vùng đất tràn ngập thú vị cho những người thích khám phá.

Họ đã đúng vì Afghanistan không đáng sợ như tưởng tượng. Người dân thân thiện luôn mời cơm khách dù nhà ai nấy đều nghèo. Đến cả lính Taliban cũng chào đón du khách bằng câu cửa miệng "Welcome to Afghanistan" (chào mừng đến Afghanistan). Cả hai ban đầu chỉ muốn ở lại vài ngày vì sợ nhưng cuối cùng đã ở vài tuần. Cảm nhận cuộc sống còn nhiều khó khăn và những ràng buộc với phụ nữ ở Afghanistan khiến cả hai biết ơn khi được sống ở quốc gia tự do, hòa bình như Việt Nam.

Chuyến đi tới Burundi năm 2023 cũng để lại cho vợ chồng nhiều cảm xúc khi chứng kiến người dân từ già trẻ gái trai lầm lũi đi hàng chục km để lấy nước sạch. Lúc đó, Linh nhận ra đôi khi những điều bình dị nhất trong cuộc sống của mình lại là khát khao với người khác.

"Mỗi chuyến đi cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới", Linh nói.

Không chỉ giúp mở mang kiến thức, những chuyến du lịch còn khiến cả hai gắn bó và thấu hiểu nhau hơn từng ngày. Chuyến đi Paris năm 2022 cùng con trai đã để lại một bài học sâu sắc về sự đồng hành. Do mang theo nhiều đồ gửi cho người thân, họ có một kiện hành lý xách tay và 6 kiện ký gửi. Số hành lý quá nhiều khiến anh Hiếu để quên một kiện quan trọng tại sân bay.

Khi về đến chỗ nghỉ, chị Linh phát hiện ra và bực bội trách móc chồng. Hôm sau, anh phải quay lại sân bay để tìm hành lý trong khi chị ở nhà trông con, lòng đầy lo lắng. Khoảnh khắc anh Hiếu trở về, mang theo kiện đồ thất lạc nhưng gương mặt lộ rõ sự kiệt sức, chị nhận ra trách móc không thể giải quyết được vấn đề.

"Sự cố đó làm chúng tôi hiểu đồng hành không chỉ là tận hưởng phút giây vui vẻ mà còn cả khi cùng nhau sửa sai, vượt qua khó khăn", anh Hiếu nói.

Theo anh, để có thể duy trì đam mê du lịch cùng nhau, cả hai cần biết cách phân chia công việc hợp lý, không ỉ lại người kia. Chuyến roadtrip hai tuần ở Italy năm 2022 đã cho họ thấy cách trở thành một người đồng hành lý tưởng. Khi ấy, con trai mới hai tuổi nên việc di chuyển liên tục bằng xe không hề dễ dàng.

Có ngày, họ lái xe từ sáng sớm đến tối muộn nhưng bé không thể dậy sớm theo lịch trình hay duy trì sự tỉnh táo cùng bố mẹ. Cả hai hiểu họ chỉ có khoảng 30 phút mỗi buổi sáng để chuẩn bị, người lo dọn dẹp, đóng hành lý còn người kia sẽ chuẩn bị bữa sáng; người này kiểm tra xe và lịch trình, người kia lại lo chăm con. Sự phối hợp nhịp nhàng và phân chia đầu việc hợp lý giúp chuyến đi suôn sẻ, qua đó cả hai có thể vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc trên đường.

"Cuộc sống là hành trình trải nghiệm vô giá và du lịch là cách tốt nhất để khám phá thế giới", anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho rằng điều quan trọng để duy trì những chuyến đi cùng nhau là cân bằng được công việc và cuộc sống. Vợ chồng anh thường dành một khoản thu nhập riêng cho du lịch, đồng thời sắp xếp thời gian trong năm trước những chuyến đi dài. Họ sẵn sàng làm nhiều việc hơn trước và sau mỗi chuyến đi để tận hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ.

Về chi tiêu, cả hai thống nhất cắt giảm các khoản không cần thiết, ưu tiên đầu tư vào những trải nghiệm có giá trị. Với khoảng ba chuyến đi mỗi năm, họ chọn cách săn vé máy bay giá rẻ, dùng phương tiện công cộng, ở homestay hoặc lều trại. Ngoài tiết kiệm chi phí, cách làm này cũng giúp cả hai đến gần với văn hóa địa phương.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều tự hào nhất vợ chồng Linh - Hiếu nhận định không phải số nước đã đến mà là những kỷ niệm và bài học giúp họ thay đổi thế giới quan. Những thử thách trên đường khiến cả hai thêm mạnh mẽ, bao dung và trân trọng mối quan hệ đang có. Với những người yêu nhau đang mơ về hành trình du lịch trước mắt, chị Linh nhắn nhủ hãy cứ xách balo lên và đừng quan trọng đích đến.

"Điều tuyệt nhất của mỗi chuyến đi nằm ở cách cả hai đồng hành, sẻ chia và cùng nhau trưởng thành", chị nói.

Họ đặt mục tiêu chinh phục 195 quốc gia và hiểu trước mắt vẫn còn vô vàn thử thách - từ chi phí tới rào cản văn hóa, an ninh, thời tiết. Tuy nhiên, cả hai tin những khó khăn sẽ khiến chuyến đi càng thêm thú vị. Trong năm nay, họ dự định đặt chân tới các nước Scandinavia để ngắm cực quang lần đầu trong đời.

Hoài Anh

Ảnh: NVCC