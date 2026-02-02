Bố mẹ muốn tôi bán đất thành phố về quê xây nhà sát vách

Chúng tôi quen cuộc sống ở đây, thấy ở quê tẻ nhạt quá, mọi thứ đều không bằng, dịch vụ không có, nhưng bố mẹ muốn con cái về.

Vợ chồng tôi 40 tuổi, thuê trọ ở thành phố thuộc tỉnh lẻ. Vợ chồng làm công việc thoải mái nên có thời gian dành cho gia đình và chăm sóc con cái. Vợ tôi thu nhập cố định 10 triệu đồng/tháng; tôi kiếm 18 triệu đồng/tháng (thường lấy theo từng đợt, không cố định hàng tháng), cuối năm thu nhập ngoài khoảng 200-300 triệu đồng, coi như khoản tiết kiệm. Vợ chồng tôi đã mua được ôtô, đất đai bằng tiền tích cóp và ông bà mỗi bên hỗ trợ một ít. Mua xe ông bà nội hỗ trợ 100 triệu đồng, ông bà ngoại 50 triệu đồng. Mua đất ông bà ngoại cho 50 triệu đồng, ông bà nội làm nông không có nên cũng không giúp được.

Vợ chồng có ba bé, tự chăm con đến giờ, không nhờ ông bà nội ngoại trông giúp trừ khi con hoặc tôi đi viện cần người ở nhà lo cơm nước. Vợ tôi đi làm cách nhà trọ 13 km, ở ngoại thành. Tôi đi làm cách nhà 4 km nhưng đặc thù hay di chuyển loanh quanh nên ngày nào cũng đi 10-30 km. Tôi đi làm bằng ôtô, thường đưa đón 3 bé, trừ khi có việc về muộn tôi mới bảo vợ đón. Nói chung chúng tôi thấy tạm ổn, vẫn cho các bé đi chơi, đi siêu thị, đi du lịch một năm một lần, cho bé lớn học thêm tiếng Anh ở trung tâm, giá tầm trung ở thành phố. Vì cách quê nội 30 km nên hai tuần chúng tôi lại về quê thăm ông bà, ngoài ra nếu tôi có việc ở gần đấy sẽ chạy qua.

Sang năm vợ chồng tôi định vay mượn để làm nhà ở dưới này nhưng ông bà nói nên bán đất về quê xây, rồi mua cho vợ ôtô đi đi về về. Lý do tôi là con trai duy nhất, trên có chị gái lấy chồng ở cách ông bà 7 km, em gái ở cách một km, bố tôi 68 tuổi, mẹ 64 tuổi. Nếu về quê, chúng tôi sẽ làm nhà bên cạnh nhà ông bà đang ở, vợ đi làm cách 35 km, tôi cách công ty 30 km.

Giờ chúng tôi khó nghĩ quá, nếu về sẽ bán đất làm nhà, tiền gom định làm nhà sẽ mua ôtô cho vợ, coi như không phải vay mượn gì. Nếu làm nhà trên đất của chúng tôi, sẽ phải vay mượn thêm nhưng vợ chồng vẫn có khả năng trả được trong 3 năm. Vấn đề là chúng tôi đã quen cuộc sống ở đây, thấy ở quê tẻ nhạt quá, mọi thứ đều không bằng, dịch vụ không có. Vợ chồng tôi nên làm sao đây?

Quốc Huy