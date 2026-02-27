Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg chưng diện ở show Prada

MilanCEO Meta Mark Zuckerberg và vợ phối đồ kỹ lưỡng, ngồi hàng ghế đầu show Prada.

Cả hai xuất hiện hiếm hoi tại Tuần lễ thời trang Milan hôm 26/2, thưởng thức buổi ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026 của nhà mốt Italy. Cùng Anna Wintour, họ được các trợ lý dẫn vào chỗ ngồi khoảng một phút trước khi show bắt đầu.

Zuckerberg diện áo polo dài tay màu nâu cùng tông với quần chinos. Vợ anh Priscilla Chan trông sang trọng với áo khoác lông đồng màu trang phục của chồng, áo len xám và quần Tây xanh hải quân. Cô tô điểm bằng vòng cổ kim cương, túi xách Prada màu hồng và trang điểm tự nhiên.

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg đến dự show Prada. Ảnh: Instagram Mark Zuckerberg

Trên hàng ghế đầu, Zuckerberg ngồi cạnh Lorenzo Bertelli, con trai của giám đốc sáng tạo Miuccia Prada. Ngoài họ, nhiều tên tuổi nổi tiếng dự show còn có diễn viên Carey Mulligan, Sarah Pidgeon, Caitlin Clark, vận động viên Cốc Ái Lăng.

Theo CNBC, Meta và Prada hợp tác trong thiết kế và sản xuất kính thông minh. Gần đây, công ty của Zuckerberg đã mở nhiều cửa hàng Meta Lab, nơi bán kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, tại Hawaii, California, Nevada và New York.

Trước đó, Meta từng hợp tác công ty kính mắt lớn nhất thế giới Luxottica năm 2019 để phát triển kính Meta Ray-Ban. Hai công ty đã cho ra mắt phiên bản kính đầu tiên năm 2021, tiếp theo là phiên bản thế hệ thứ hai năm 2023 được nâng cấp với trợ lý giọng nói Meta AI và các tính năng khác.

Vợ chồng Mark Zuckerberg trên hàng ghế đầu show Prada. Ảnh: Reuters

Hai năm nay, tỷ phú Zuckerberg quan tâm đến thời trang nhiều hơn. Ông từng thu hút sự chú ý khi diện áo khoác lông cừu hồi tháng 4/2024, đặt nhà thiết kế Mike Amiri may riêng nhiều áo phông. Tháng 3/2025, khi giới thiệu kính thông minh tại Paris Fashion Week, CEO Meta diện áo phông và dây chuyền mạ vàng.

Mark Zuckerberg, 42 tuổi, là một trong những người Mỹ giàu nhất thế giới. Ông hiện là tổng giám đốc điều hành và chủ tịch của Meta. Theo Forbes, hiện ông sở hữu khối tài sản khoảng 224,2 tỷ USD.

Họa Mi (theo People)