Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos tay trong tay dự tiệc

MỹTỷ phú Jeff Bezos và vợ - cựu MC Lauren Sánchez - mặc đồ theo chủ đề vũ trụ khi đến tiệc sinh nhật của diễn viên Sydney Sweeney.

Theo People, Sweeney tổ chức tiệc mừng tuổi 28 tại Los Angeles hôm 27/9. Diễn viên mời vợ chồng nhà Bezos và nhiều nghệ sĩ tham dự như tài tử Glen Powell, rapper Wiz Khalifa.

Với chủ đề không gian vũ trụ, tỷ phú Jeff Bezos mặc áo khoác bảo hộ của Blue Origin - công ty hàng không do ông sáng lập, phối cùng quần Tây và giày da. Còn vợ ông - cựu phát thanh viên Lauren Sánchez - diện váy ngắn, đeo khuyên tai hình giọt nước và kính râm quá khổ. Bên ngoài tiệc, bà mặc áo khoác dài che trang phục bên trong.

Vợ chồng Jeff Bezos - Lauren Sánchez "tay trong tay" trên đường dự tiệc sinh nhật tối 27/9. Ảnh: TheImageDirect

Trên Instagram ngày 30/9, Sydney Sweeney đăng loạt ảnh trong đêm tiệc, bao gồm hình chụp chung với Lauren Sánchez. Không rõ mối quan hệ giữa diễn viên và vợ chồng ông Jeff Bezos. Theo Page Six, cô và Lauren Sánchez có thể quen nhau trong vài tháng gần đây.

Cuối tháng 6, Sydney từng gây chú ý khi dự "đám cưới thế kỷ" của tỷ phú ở Italy cùng nhiều nghệ sĩ hạng A như Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom và tỷ phú Bill Gates. Sự xuất hiện của cô khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô chưa từng có mối liên hệ nào với ông bà Bezos. Một số nguồn tin cho biết Sydney dự hôn lễ vì sắp đóng vai chính trong một phim bom tấn do hãng Amazon MGM Studio của Jeff Bezos sản xuất.

Lauren Sánchez (trái) và Sweeney Sydney trong bữa tiệc. Ảnh: Instagram/ Sydney Sweeney

Tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, tỷ phú đưa Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới, trị giá lên tới 1.560 tỷ USD. Cựu MC Lauren Sánchez, 56 tuổi, là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2019, sau khi chia tay người cũ.

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, từng được trang AP vinh danh là một trong những tên tuổi đột phá làng giải trí thế giới năm 2021. Sự nghiệp của cô nổi bật với hai bộ phim Euphoria và The White Lotus, nhận hai đề cử Emmy. Một số bộ phim nổi bật khác của cô là Anyone But You (2023), Madame Web (2024).

Phương Thảo (theo People, Page Six)