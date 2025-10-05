Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos diện đồ đôi dạo phố

PhápTỷ phú Jeff Bezos và vợ - cựu MC Lauren Sánchez - thu hút ống kính khi cùng diện trang phục thanh lịch ở Paris.

Theo PageSix hôm 4/10, tỷ phú diện áo khoác trench coat xám khói, phối áo thun và quần jeans cùng tông, đưa vợ đến Le Grand Café dùng bữa trưa. Lauren Sánchez chọn trang phục cùng màu, với áo peplum và chân váy midi thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1995 của nhà thiết kế John Galliano. Trong các tấm ảnh chụp hai vợ chồng trên phố, họ nắm tay sải bước, nở nụ cười tươi trước ống kính.

Vợ chồng Jeff Bezos - Lauren Sánchez "tay trong tay" ở Paris. Ảnh: Backgrid

Trên trang cá nhân, Lauren viết: "Xin chào Paris. Tôi rất nhớ nơi này". Nhiều ngôi sao như Jessica Alba và Khlóe Kardashian khen phong cách cổ điển, sang trọng của cô.

Trước đó, đôi vợ chồng mới cưới được bắt gặp tại Tuần lễ Thời trang New York hồi tháng 9. Hai người tham dự sự kiện ra mắt tạp chí 72, do cựu tổng biên tập British Vogue Edward Enninful chủ trì. Khi ấy, Lauren Sánchez diện váy lụa màu kem kết hợp blazer nâu, còn tỷ phú gây chú ý với bộ suit đen ánh kim.

Ở cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2023, cựu MC nói lấy cảm hứng ăn mặc từ Amal Clooney và Salma Hayek. "Tôi cảm thấy mình đang thực sự tìm thấy bản sắc thời trang, hiểu rõ điều gì khiến mình tự tin và thoải mái nhất", cô cho biết.

Trong "đám cưới thế kỷ" kéo dài ba ngày ở Venice (Italy) hồi tháng 6, cô diện loạt trang phục từ các thương hiệu đình đám như Alaïa, Dior, Alexander McQueen và Schiaparelli. Ở lễ cưới chính, Lauren chọn váy ren tay dài dáng corset của Dolce & Gabbana.

Lauren Sánchez, Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng Vợ chồng Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng hồi tháng 4. Video: PageSix

Tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ban đầu, ông xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, tỷ phú đưa Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới, trị giá lên tới 1.560 tỷ USD. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Theo Forbes, Jeff Bezos hiện là người giàu thứ tư thế giới với 232,5 tỷ USD, xếp sau "trùm công nghệ" Elon Musk, doanh nhân Larry Ellison và nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg.

Lauren Sánchez, 56 tuổi, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Sánchez còn là chủ hãng phim Black Ops Aviation và tác giả truyện thiếu nhi. Tháng 4, cô gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, trong đó có Katy Perry. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Cát Tiên (theo PageSix)