Vợ chồng tử vong trong phòng ngủ

Nghệ AnÔng Lê Văn Thái, 50 tuổi cùng vợ là Lê Thi Nhung, được phát hiện tử vong trong phòng ngủ tại nhà riêng, sáng 1/2.

Khoảng 6h, sau tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà cấp bốn lợp mái tôn của gia đình ông Lê Văn Thái, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, người con trai ông Thái đang ở tại kiốt cách đó vài trăm mét vội chạy về. Biết bố mẹ mắc kẹt trong phòng ngủ, anh cố lao vào cứu song bất lực do lửa kèm theo khói nghi ngút.

Khi người dân hỗ trợ dập được lửa thì vợ chồng ông Thái đã tử vong. Nệm giường cùng một số vật dụng trong nhà bị cháy nham nhở. Con trai nạn nhân cũng bị bỏng do tham gia cứu bố mẹ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, cho biết chính quyền bước đầu nhận định, vụ nổ có thể do bình gas tủ lạnh của gia đình gây ra. Sau đó lửa bén lên gây cháy nhà, gia chủ không thoát kịp. Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đang tổ chức khám nghiệm tử thi và hiện trường.

Vợ chồng ông Thái làm nghề nông, có 3 người con.

Hải Bình