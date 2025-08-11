Vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa

An GiangNgười con đến tìm cha mẹ thấy nhà vẫn khóa bên trong, khi vào đến phòng ngủ thì phát hiện cả hai đã tử vong với nhiều vết thương.

Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường là căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, cả hai chết trước phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm. Căn cứ dấu vết tại hiện trường, công an nghi người chồng 63 tuổi đã đâm chết vợ rồi tự tử.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: An Phú

Cả hai làm nghề mua bán sắt vụn, có một con trai nhưng đã ở riêng. Người nhà cho biết gần đây hai vợ chồng họ thường xuyên mâu thuẫn do người phụ nữ nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài.

Sáng nay, không thấy cha mẹ đi bán như mọi hôm, người con trai đến nhà tìm thì phát hiện sự việc, trình báo công an.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, hiện chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngọc Tài - An Phú