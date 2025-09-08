Vợ chồng tử vong sau tiếng nổ ở Bắc Ninh

Sau tiếng nổ lớn từ dãy phòng trọ 4 tầng ở phường Nếnh, đồ đạc bị hất văng ra ngoài, cảnh sát tìm thấy thi thể của vợ chồng trẻ, rạng sáng 8/9.

Khoảng 2h20, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ tầng 4 của anh Hoàng Minh Lâm, 25 tuổi và vợ là Lý Thị Bích Diệp, 21 tuổi, ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh. Khói bốc ra từ căn phòng kèm theo mùi hôi.

Khu trọ cao 4 tầng với 64 phòng rung chuyển. Hơn 100 người thuê hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường căn phòng xảy ra vụ nổ rạng sáng 8/9. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh, điều 19 chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến phối hợp với 10 chiến sĩ Công an phường Nếnh tiếp cận hiện trường.

Anh Lâm và chị Diệp đã tử vong trong phòng. Căn phòng trọ rộng hơn 20 m2 bị cháy ám đen, đồ đạc biến dạng, nhiều vật dụng văng xuống đất.

Nguyên nhân vụ nổ đang được làm rõ.

Gia Chính