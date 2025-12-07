Vợ chồng Trung Quốc sinh con tóc vàng, mắt xanh

Khi vừa chào đời, bé Guojiang khiến bác sĩ, y tá và người thân sửng sốt khi gương mặt mang nét của người phương Tây.

"Chúng tôi tưởng bệnh viện trao nhầm con", anh Yang, bố ruột bé Guojiang, nói.

Vợ chồng Yang ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, đón con đầu lòng vào tháng 5/2022. Khi chào đời, bé Guojiang đã có những nét đặc trưng giống người da trắng, dù bố mẹ đều là người Trung Quốc.

Gia đình rất bối rối và đã làm nhiều lần xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận cô bé là con ruột. Khi tìm hiểu lịch sử gia đình, họ phát hiện ông cố nội của Guojiang là người Nga, kết hôn với một phụ nữ từ tỉnh Hà Nam, sống ở Trung Quốc và mất năm 1985.

Bé Guojiang trong lớp học mẫu giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Shanghai Daily

Yang cho biết tất cả các thế hệ trước trong gia đình anh đều sinh con trai. "Gene lặn từ ông cố dường như chỉ xuất hiện ở con gái", anh nói. "Do đó, con trai trong gia đình không ai có đặc điểm lai".

Gia đình cho biết họ có một người họ hàng xa sống ở Serbia, nhưng hiếm khi liên lạc.

Lúc Guojiang 8 tháng tuổi, những đặc điểm khác biệt bắt đầu xuất hiện, đôi mắt bé chuyển sang màu xanh ngọc. Đến sinh nhật một tuổi, tóc bé trở nên vàng hoe và xoăn, lông mi dài.

Khi vợ chồng Yang đưa con ra ngoài chơi, nhiều người tò mò và hỏi tại sao bé trông như người nước ngoài. "Đôi khi chúng tôi mệt mỏi vì phải giải thích cho người lạ", anh nói.

Cuối tháng 9, bé Guojiang đã đi mẫu giáo, cô bé được cô giáo đánh giá nói tiếng Trung lưu loát, thân thiện với bạn bè.

Mẹ Guojiang nói ngoại hình là do gene quyết định ngẫu nhiên và không đặt nặng vấn đề đó. Cô chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và trở thành người có ích cho xã hội.

Bé Guojiang cùng bố mẹ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Shanghai Daily

Blogger khoa học Lao Ren cho rằng Guojiang là ví dụ điển hình về hiện tượng di truyền qua nhiều thế hệ. Ở người Đông Á, mắt xanh và tóc vàng đều do những gen "lặn" quyết định, tức là gen này chỉ biểu hiện khi cả hai bản sao đều có.

Điển hình là gen OCA2/HERC2 với mắt xanh và MC1R với tóc sáng. Ở Trung Quốc, gen lặn mắt xanh rất hiếm, chỉ khoảng 0,1–0,3%, còn tóc vàng tự nhiên còn hiếm hơn. Cụ cố người Nga của Guojiang mang hai bản sao gene lặn này, vì vậy có thể truyền lại cho các thế hệ sau.

Qua bốn thế hệ, gia đình Yang chỉ sinh con trai, nên những đặc điểm này "ngủ yên", nam giới mang gene lặn nhưng không biểu hiện rõ do hormone testosterone ức chế con đường tạo melanin ở tóc và mắt.

Đến đời Guojiang, đứa con gái đầu tiên sau bốn đời con trai, hormone estrogen đã kích hoạt con đường này, khiến cả hai bản sao gen lặn từ dòng nội được biểu hiện đầy đủ.

Theo các nhà di truyền Trung Quốc, xác suất để một chuỗi gen lặn truyền qua bốn đời con trai rồi đồng loạt xuất hiện ở một bé gái như Guojiang chỉ dưới 1/16.000.

Hiện, câu chuyện của cô bé thu hút hơn 120 triệu lượt xem trên Douyin.

Ngọc Ngân (Theo Shanghai Daily, Times of India)