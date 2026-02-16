Vợ chồng trọng thương do bị trâu húc trên đường về quê ăn Tết

Bắc NinhHai vợ chồng về quê ăn Tết, khi đi qua lò mổ bị con trâu lao ra húc khiến người chồng gãy tay còn vợ thủng tầng sinh môn, nhập viện cấp cứu.

Ngày 16/2, TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, cho biết kíp trực Tết báo động đỏ, xuyên đêm cấp cứu cho người vợ.

Trước đó, người vợ được xử trí vết thương tại bệnh viện tư ở Việt Yên (Bắc Ninh) rồi chuyển lên Bệnh viện E. Bác sĩ Phạm Quang Khải chỉ định nội soi thăm dò ổ bụng, xử lý vết thương ở mông và tầng sinh môn bệnh nhân. Kết quả cho thấy vết thương vùng tầng sinh môn rất lớn song may mắn bệnh nhân không tổn thương hậu môn, âm đạo, niệu đạo nên tránh được nguy cơ mang hậu môn nhân tạo. Nội soi bụng bệnh nhân không bị thủng ruột.

Êkíp cắt lọc và khâu vết thương bẩn do trâu húc, cầm máu. Hiện, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Kíp mổ xuyên đêm cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo dịp Tết người dân cần kiểm soát giết mổ động vật. Tránh đi gần đàn trâu bò thả rông, hoặc khi chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc.

Thùy An