Vợ chồng Trang Lạ mua penthouse ở Thủ Thiêm

Một sáng mùa hè, siêu mẫu Trang Lạ cùng phu quân - doanh nhân, bác sĩ Trần Tiễn Chánh và con gái Helene 10 tháng tuổi đến tham quan khu căn hộ mẫu The River Thu Thiem tọa lạc ven sông Sài Gòn. Họ đã quyết định mua một căn penthouse của The River.

Siêu mẫu Trang Lạ cùng phu quân - doanh nhân, bác sĩ Trần Tiễn Chánh.

Là một trong những người mẫu nổi tiếng trên sàn diễn, vài năm gần đây, Trang Lạ còn nổi tiếng trong giới đầu tư bất động sản khi cùng lúc sở hữu nhiều bất động sản cao cấp. Tỏ ra bình thản khi kể về công việc người mẫu trước kia, nhưng siêu mẫu lại say sưa và đặc biệt sắc sảo bàn về quy hoạch đô thị, vị trí các dự án, thiết kế và tiềm năng của các dự án bất động sản.

Trang lạ chia sẻ, khi chọn một bất động sản để đầu tư, vợ chồng cô không quan tâm nhiều đến giá, bởi theo cô, vị trí đẹp sẽ nâng cao giá trị của bất động sản theo thời gian.

Với The River, điều khiến siêu mẫu hài lòng nhất là vị trí của dự án trong tổng thể quy hoạch khu đất Thủ Thiêm. Cô nói đây là thời điểm thích hợp nhất để chọn một căn hộ có vị trí đẹp tại Thủ Thiêm. Với quy hoạch đồng bộ, đường sá thông thoáng, lại gần khu trung tâm thành phố, Thủ Thiêm sẽ sớm trở nên hiện đại và đắt đỏ.

The River mà vợ chồng Trang Lạ chọn là một trong số những dự án căn hộ cao cấp nằm trên vành đai một khu Thủ Thiêm, ôm trọn một khúc sông Sài Gòn. Thiết kế thông minh của The River giúp cư dân ở đây sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, tràn ngập sinh thái nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư, an ninh cho từng khu.

Bằng sự nhạy bén trong dòng bất động sản cao cấp, Trang và chồng nhận ra đây là một trong những dự án có vị trí đắc địa nhất tại Thủ Thiêm. Với Trang, sức hút của khu dân cư Thủ Thiêm là ở vị trí đối với các khu trung tâm hiện hữu của TP HCM (quận 1 - quận 4, quận 7 và quận Bình Thạnh) qua sông Sài Gòn. Con sông Sài Gòn trở thành chiếc máy điều hoà không khí giúp khí hậu khu Thủ Thiêm trở nên mát mẻ với nền nhiệt thấp.

"Thừa hưởng hạ tầng sẵn có của các khu trung tâm hiện hữu, trong khi diện tích Thủ Thiêm đủ lớn để quy hoạch một khu đô thị hoàn toàn mới với các tiêu chí khắt khe về môi trường, cảnh quan đô thị", Trang Lạ chia sẻ.

Thiết kế thông minh của The River sẽ giúp cư dân ở đây sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, tràn ngập sinh thái nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư, an ninh cho từng khu.

Ngoài yếu tố vị trí đặc biệt, thiết kế là điều cặp vợ chồng nổi tiếng này đặc biệt quan tâm. Vợ chồng Trang Lạ ưa thích sự trang nhã và khiêm nhường của dự án này. Điều đó không chỉ đến từ chất liệu mà nhà thiết kế lựa chọn, mà còn từ gu thẩm mỹ của chủ đầu tư, các nhà tư vấn, thiết kế, kiến trúc và hoàn thiện căn hộ.

Trang Lạ kể, trước kia vợ chồng cô từng ở một vài căn hộ cao cấp khác tại TP HCM, nhưng mối liên kết giữa các cư dân tương đối lỏng lẻo. Nay, những điều tôi đặc biệt yêu thích đều có ở City Garden và hiện giờ là The River. Thiết kế tinh tế, trang nhã, cùng với không gian riêng tư, quy mô số căn hộ vừa phải thích hợp với sự lựa chọn của vợ chồng cô.

The River Thu Thiem - một trong số ít dự án có vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn.

Lựa chọn The River của gia đình Trang còn đến từ niềm tin với nhà phát triển dự án Refico - cũng là nhà phát triển dự án nơi gia đình Trang đang sinh sống - khu dân cư City Garden. City Garden là dự án bất động sản đầu tiên Trang đầu tư. Năm 2013, khi đi qua đường Ngô Tất Tố (TP HCM), cô thấy ấn tượng với các thiết kế mềm mại, khác biệt của City Garden so với các dự án "vuông thành sắc cạnh" hiện có tại TP HCM. Quyết định mua căn tại City Garden đến rất nhanh sau đó. Hiện tại gia đình Trang vẫn sống và rất hài lòng nơi đây.

Vợ chồng Trang Lạ đã đầu tư bất động sản tại nhiều nơi như Pháp, Bali (Indonesia) và Việt Nam. Riêng Việt Nam, bất động sản được Trang chọn như một giải pháp giữ tài sản an toàn. Ông Chánh là bác sĩ thành công đồng thời là doanh nhân. Không tiết lộ số tiền thu về, nhưng doanh nhân Việt Kiều cho biết đã đầu tư bất động sản tại các vị trí tốt nhất ở Pháp, Indonesia và Việt Nam.

Dự án The River Thu Thiem có 525 căn hộ hạng sang tọa lạc tại vành đai 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm. View nhìn trực diện ra công viên và sông Sài Gòn với gần 100 m mặt tiền sông và gần 4 ha công viên cảnh quan ven sông. Được phát triển bởi City Garden Thủ Thiêm - đơn vị đã ghi dấu ấn với dự án City Garden nổi bật tại TPHCM. Website: https://theriverthuthiem.vn/

(Nguồn: City Garden Thủ Thiêm)