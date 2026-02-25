Tuổi 50 có nhà, công ty riêng nhưng tôi thèm một cuộc nói chuyện bình thường với vợ

Giờ tôi sống theo kiểu nhịn được thì nhịn, làm ngơ được thì làm ngơ, chán không muốn trao đổi.

Tôi và vợ đều gần 50 tuổi, sống với nhau được 15 năm. Tôi có công ty riêng, kinh doanh bình thường, đủ chi phí và có chút để dành. Tính tôi thích sạch sẽ, cẩn thận, quan tâm từng cái dù nhỏ... Vợ lúc trước làm cùng công ty với tôi, lo giữ tiền chi tiêu. Nhưng từ khi tôi thấy vợ quản lý theo kiểu giữ tiền vào và không muốn chi bất cứ đồng ra nào, tôi quyết định không để cô ấy giữ nữa. Là con gái út trong bốn chị em, được nuông chiều từ nhỏ nên tính vợ tôi không cẩn thận, thích gì làm đó, sống theo cá nhân, ít ý tứ, ít quan tâm đến cảm xúc người khác, thích phê bình người khác, phê bình cả tôi trước mặt người khác, thích giữ tiền hơn là kiếm ra tiền.

Ngoài việc hợp nhau về quan hệ, hai vợ chồng nói được hai câu là giận nhau nên hầu như tôi không muốn trao đổi gì chuyện làm ăn, công việc cũng như chia sẻ cuộc sống. Tôi mà đưa ra ý này, kiểu gì vợ cũng bác bỏ và đưa ra ý ngược lại. Có lần tôi bị khách hàng lừa, quỵt tiền thi công công trình, vợ kể chuyện với người khác là tôi khờ nên bị khách hàng lừa, trong khi cô ấy cũng làm trong công ty và biết rõ chuyện này. Cô ấy vô cảm, kiểu như người ngoài không liên quan. Đi chơi chung thì vợ khó chịu, chỉ thích làm theo ý mình nên gần như lần nào cũng cãi nhau.

Nhiều lần tôi muốn ly hôn, không muốn sống tiếp kiểu này nữa nhưng nghĩ tới hai con tôi lại thôi. Giờ tôi sống theo kiểu nhịn được thì nhịn, làm ngơ được thì làm ngơ, chán không muốn trao đổi. Vợ tôi chưa phải làm dâu ngày nào, Tết và giỗ ba tôi, mỗi năm hai lần về quê nhưng lần nào về cũng cãi nhau. Tôi biết mẹ mình buồn vì chuyện vợ chồng tôi nhưng lấy nhau rồi đành phải chịu. Đối với con cái, vợ tôi không biết dạy dỗ, chỉ la mắng, thậm chí trước mặt người khác.

Hiện vợ tôi ở nhà lo cơm nước, xem mạng xã hội suốt ngày, không dạy con học, tập gym. Còn tôi đi làm cả ngày và chơi thể thao, trao đổi với con, tránh gặp mặt nhiều để khỏi cãi nhau. Giờ tôi không biết phải sống và thay đổi bản thân thế nào cho phù hợp. Thấy vợ chồng người khác nói chuyện, vui đùa mà tôi thèm, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Mong độc giả cho tôi xin ý kiến. Cảm ơn rất nhiều.

Hùng Trường