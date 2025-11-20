Vợ chồng tôi coi nhau như kẻ thù

Chúng tôi nói với nhau những lời đầy tổn thương; tôi thấy chồng đã thay đổi nhiều, không còn yêu thương tôi.

Tôi và chồng cưới nhau gần 10 năm, có hai bé, bé đầu đã lớn, bé thứ hai mới 8 tháng tuổi. Có lẽ từ khi có bé thứ hai, việc chăm con nhỏ, đi làm bận rộn đã khiến vợ chồng tôi không còn như trước, cảm giác như tình cảm rạn nứt, thấy chồng cũng không còn yêu thương tôi nữa. Anh là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con nhưng lại rất nóng tính, không kiểm soát cảm xúc.

Lúc tôi sinh bé thứ hai, chồng chăm ở bệnh viện và ở cữ rất tốt. Tôi chỉ chăm bé, chồng làm hết việc. Anh đi làm ở công ty, về nhà làm việc nhà, phụ tôi chăm con. Đến khi con 6 tháng tôi đi làm lại, vợ chồng thay phiên nhau chăm con là chủ yếu, ngoài ra có ông bà nội cũng phụ chăm. Tuy nhiên vẫn chủ yếu là chồng tôi sáng chăm con chiều đi làm, rồi cơm nước, việc nhà thì vợ chồng thay phiên.

Chồng hay than thở rằng anh như người vợ trong nhà, phải rửa chén, lau nhà, chà nhà vệ sinh, trong khi tôi vừa đi làm vừa chăm con cũng bận tối mắt. Từ lúc tôi sinh con, chúng tôi cũng không còn ngủ chung, cảm thấy vợ chồng dần xa cách. Ngày xưa mỗi lần vợ chồng cãi nhau chỉ tối đa một ngày là chồng sẽ làm hòa. Nay anh cũng chán, im lặng vài ngày, có nhiều lần tôi phải làm hòa trước. Nhiều lúc tôi cảm thấy hình như chồng thương con, vẫn có trách nhiệm nhưng tình cảm dành cho tôi không còn nhiều nữa. Anh rất nóng tính, dễ bị kích động mất kiểm soát, nóng lên lại văng tục chửi thề, đó là điều tôi rất ghét nên dần dần cảm thấy không còn thương anh nữa.

Mấy ngày trước, ăn tối xong tôi bế con, chông rửa chén xong, con khóc nhưng tôi thấy anh vẫn cầm điện thoại chơi game. Tôi ức chế và quát anh suốt ngày ôm điện thoại. Anh lao ra nắm cổ áo, ấn đầu tôi xuống và chửi, kiểu như đe dọa đánh tôi vậy. Sau đó chồng còn cầm chảo dí vào đầu tôi. Quá uất ức, tôi đã kể hết cho nội ngoại, nói rằng chồng đánh mình. Nội ngoại gọi điện chửi chồng tôi nhiều. Từ hôm đó tới nay đã 3 ngày vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Anh không hề xin lỗi mà chỉ im lặng, mặc kệ tôi. Trong khi rõ ràng là tôi không làm gì quá đáng, chồng lại có hành vi bạo lực, đe dọa đánh vợ. Anh còn bảo tôi làm đơn ly dị, anh sẽ ký ngay. Anh nói không muốn sống với tôi nữa, trong khi đối xử với tôi như côn đồ vậy.

Tôi không biết phải làm sao nữa, cảm giác chúng tôi đã hết tình cảm rồi, coi nhau như kẻ thù và nói với nhau những lời đầy tổn thương. Tôi thấy chồng đã thay đổi nhiều, không còn yêu thương tôi. Tôi cũng không còn yêu anh sau những lần anh chửi bới, đe dọa, xúc phạm tôi nữa. Liệu tôi có sai không mọi người? Thực sự không biết nên làm sao, hình như chúng tôi đều có cái tôi cao và không cần nhau nữa rồi? Tôi nên ly dị luôn hay xuống nước với anh để giữ gìn gia đình này?

Ngọc Huyền