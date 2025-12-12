Vợ chồng Tiên Nguyễn trao lời thề nguyện

Đà NẵngChú rể Dubai và fashionista Tiên Nguyễn - con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - nói muốn bên nhau trọn đời, tại tiệc cưới thân mật, chiều 12/12.

Tiệc cưới của cặp uyên ương diễn ra ở một resort, quy tụ hơn 100 khách mời cùng gia đình hai bên. Hơn 17h, chú rể Justin Cohen xuất hiện trên sân khấu với dàn phù rể vây quanh, diễn hoạt cảnh ngắn thể hiện sự háo hức lúc đón dâu.

Những khoảnh khắc trong lễ cưới Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng Lễ cưới fashionista Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng. Video: Đinh Phương Ánh

Tiên Nguyễn được cha dắt lên lễ đường trao tay chú rể. Justin Cohen diện tuxedo Dolce & Gabbana Alta Sartoria chất liệu nhung và lụa, còn vợ anh chọn váy thương hiệu Miss Sohee kết hợp trang sức Messika.

Justin Cohen cho biết hơn 5 năm gắn bó, từ những ngày đầu gặp gỡ đến nay, cả hai luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, lưu giữ kỷ niệm đẹp qua những chuyến đi vòng quanh thế giới. Đáp lại, cô dâu Tiên Nguyễn xúc động nói: "Mọi hành trình bên anh đều là những điều tuyệt vời. Em muốn sống đến già bên anh".

Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. Ảnh: Đinh Phương Ánh

Lễ cưới diễn ra gọn gàng trong 30 phút. Cặp uyên ương thực hiện nghi thức cắt bánh, uống rượu, trao nhẫn cưới, nói lời cảm ơn gia đình hai bên đã vun đắp cho hôn nhân của họ.

Tiên Nguyễn trong chiếc váy cưới làm lễ cùng chú rể trước quan khách. Ảnh: Hàng Thanh Thiện

Ở tiệc tối, cô dâu diện váy thương hiệu Sabina Bilenkov khi sánh đôi chú rể chào bàn tiệc và thay bộ váy chất liệu xuyên thấu của Montsand khi tham gia trò chơi cùng hội bạn bè. Khách mời dự tiệc nhận túi quà tặng gồm son môi Dolce Gabbana, giá 1,2 triệu đồng, xà phòng Clé de Peau cùng nhiều tặng phẩm.

Tiên Nguyễn chuẩn bị làm lễ tại Đà Nẵng Tiên Nguyễn cùng Thảo Nhi Lê chuẩn bị cho hôn lễ. Video: Thảo Nhi Lê

Vài giờ trước tiệc, Tiên Nguyễn có buổi chụp ảnh kỷ niệm cùng các phù dâu. Cô diện váy ngủ ren xuyên thấu kết hợp áo choàng lụa trắng của Daphale Studios. Á hậu Thảo Nhi Lê, Lan Khuê, diễn viên Đinh Phương Ánh, Châu Bùi, á hậu 1 Miss Universe 2023 Antonia Porsild, người mẫu Ashleigh Huỳnh chung vui cùng cô.

Phong cách trang điểm tự nhiên của Tiên Nguyễn Phong cách trang điểm của Tiên Nguyễn trong lễ cưới ở Đà Nẵng. Video: Hàng Thanh Thiện

Trước đó, đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị cao cấp tại TP HCM vào ngày 7/12. Sự kiện có khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô là Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.

Khoảnh khắc tiệc cưới của Tiên Nguyễn Fashionista Tiên Nguyễn ở lễ cưới tại TP HCM. Video: Công Khang

Hoàng Dung