Vợ chồng thầy cúng vờ 'Thánh nhập', lừa tiền hai chị em suốt 5 năm

Hà NộiVợ chồng Quyển giả là "Thánh nhập", "ông bà tổ tiên" để yêu cầu chị em bà Trang làm hàng loạt lễ cúng giải hạn, thao túng tiền bạc suốt 5 năm.

Ngày 24/9, Nguyễn Thị Quyển, 48 tuổi và chồng Trần Đăng Hải, 52 tuổi, cùng trú Sóc Sơn, bị TAND Hà Nội tuyên lần lượt 14 và 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS cáo buộc, năm 2013, vợ chồng Quyển tự giới thiệu là thầy cúng, vào Khánh Hòa tìm việc làm và ở nhờ nhà bà Trang, tiếp xúc với em gái bà là bà Hiền. Quyển bí mật tìm hiểu về nhân thân, mối quan hệ các thành viên trong gia đình của bà Hiền và "phán" có căn tu, phải giải hạn. Quyển dọa nếu bà không làm, gia đình sẽ có người gặp nạn.

Tháng 8/2014, bà Hiền ra Hà Nội, về nhà Quyển ở xã Sóc Sơn làm lễ cúng giải hạn.

Trong 5 năm bà ở đây (2014-2019), vợ chồng Quyển liên tục giả "bị vong nhập" để nói chuyện với bà Hiền trong lúc cúng bái, qua đó yêu cầu đưa tiền làm lễ.

Muôn chiêu trò cúng giải hạn

Theo cáo trạng, năm 2014, Quyển nói "gia đình bà Hiền nặng nghiệp mấy đời trước nên giờ phải trả", phí cúng giải hạn cho nam là 7 triệu đồng, nữ 9 triệu.

Quyển tiếp tục dọa phải làm lễ cúng cây me trước nhà không ma quỷ sẽ làm cho bố bà ngã xe; phải cúng cho cô dì chú bác để họ được siêu thoát...

Biết bà Hiền sợ nhện, Quyển dọa không cúng thì đi đến đâu nhện theo tới đó. Xe máy của bà cũng dọa bị "ám", phải cúng gấp, nếu không sẽ gặp tai nạn.

Nhà chức trách cáo buộc, lần nào bị yêu cầu làm lễ, bà Hiền đều răm rắp chuyển tiền, làm theo. Cuối 2019, nhận thấy bà đã cạn tiền, Quyển và Hải cho về Khánh Hòa, nhưng yêu cầu quay video giải thích việc đưa tiền là tự nguyện, để cúng giải hạn.

Bà Hiền xác định đã rút tiền mặt và chuyển khoản hơn 3,4 tỷ đồng. Song ngoài lời khai của bà không có tài liệu khác chứng minh. Cơ quan điều tra do đó chỉ đủ căn cứ truy cứu số tiền giao dịch qua ngân hàng cùng chiếc xe máy bị "cúng giải hạn", tổng thiệt hại 640 triệu đồng.

Sang tên nhà cho thầy cúng

Cùng thời gian này, Quyển và Hải cũng tiếp cận, thao túng tâm lý bà Trang; áp dụng các chiêu tương tự, nhập làm thánh thần, vong linh người thân thích để yêu cầu đưa tiền.

Cũng như em gái, bà Trang lo sợ, răm rắp thực hiện. Bà khai đã đưa hơn 4 tỷ đồng. Do không có giấy biên nhận, không có bằng chứng, nhà chức trách chỉ đủ căn cứ quy kết số tiền bà bị chiếm đoạt là 360 triệu đồng, dựa trên sao kê chuyển khoản ngân hàng.

Bà Trang còn tố giác vợ chồng Quyển chiếm đoạt của bà một căn hộ 59 m2 ở Nha Trang khi giả là "ông nội hiện về" yêu cầu sang tên sổ đỏ trong ba tháng. Trong thời gian này, Quyển làm lễ cúng, nếu không thì chồng sẽ chết và bà không có con. Quyển cam kết sau ba tháng sẽ trả lại căn hộ, nhưng không thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định, việc sang tên căn hộ được thực hiện hợp pháp tại văn phòng công chứng, chưa có cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng nhận được đơn trình báo của ba người khác về việc bị vợ chồng thầy cúng lừa tiền. Ngoài lời khai của những người này, không có tài liệu nào khác về việc giao tiền của họ nên chưa đủ căn cứ xác định các bị cáo chiếm đoạt tiền.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyển cho rằng cáo trạng truy tố sai, không có bằng chứng. Bị hại khai bị thao túng tâm lý, chiếm đoạt hết tài sản.

Đại diện VKS cho rằng có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, mê tín dị đoan, lợi dụng lòng tin để "ăn đến tận xương tủy các bị hại" nên cần trừng trị nghiêm khắc.

Hải Thư