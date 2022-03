Vợ chồng thất nghiệp, cầm cự nuôi con mắc bệnh lạ ăn học

BEST Express hiện là một trong những doanh nghiệp tích cực thực hiện những chương trình thiện nguyện vì sự phát triển của cộng đồng, nhất là hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo trên cả nước. Trong hai năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, đơn vị liên tục đồng hành cùng các địa phương và Quỹ Hy vọng triển khai nhiều chương trình ý nghĩa.

Sau khi tiếp nhận thông tin về những hoàn cảnh khó khăn tại ĐBSCL, BEST Express dự kiến tiếp tục đồng hành cùng học sinh tại đây với hành trình hỗ trợ "Cơm no đến trường", tặng gạo cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.