Vợ chồng Thanh Hóa nuôi gà, trồng rau, thả cá trên sân thượng

Khu vườn được cải tạo từ mái tôn. Anh Ngọc không đặt trực tiếp hệ thống trồng cây lên mái mà gia cố thêm hệ khung chịu lực riêng, dùng sắt hộp mạ kẽm dày 1.8mm làm cột chống và khung đỡ.
"Trước khi thi công, tôi tham khảo ý kiến đơn vị có chuyên môn để đảm bảo tải trọng nằm trong giới hạn an toàn. Vườn trên cao không thể làm theo cảm tính", anh nói.
Khi hệ khung hoàn thiện, vợ chồng anh Ngọc bắt đầu trồng những cây khỏe, chịu nắng gió tốt để tạo tiểu khí hậu ổn định cho vườn.
Ngoài các loại hoa leo như sử quân tử, lan tỏi, giàn bầu, bí giúp che nắng và giảm bức xạ, anh trồng các cây ăn quả như táo, ổi, xoài, thanh long, hồng socola, nho thân gỗ.
Trước khi làm vườn trên cao, vợ chồng anh Ngọc nhiều năm trồng phong lan và trồng rau dưới đất nên hiểu nắm rõ đặc tính cây (nhu cầu đất, nước, ánh sáng, bộ rễ) và trồng đúng mùa, rau trái sẽ xanh tốt.
Tết năm nay, gia đình anh gần như không phải đi chợ mua rau. Vườn có gần 10 loại rau cải khác nhau cùng xu hào, cần tây, cà chua, ớt và nhiều loại rau gia vị. Cây ăn quả có bưởi, quất, dâu tây, khế.
Các loại hoa Tết như thược dược, cúc, đồng tiền, ly cũng đều do gia đình tự trồng.
Chị Thùy, vợ anh Ngọc thu hoạch cà chua sân thượng
Đất để trồng cây đều do anh Ngọc đi 10 km chọn nguồn và tự xử lý. Anh trộn thêm xơ dừa, trấu sống hoặc vỏ lạc vào đất để tăng độ tơi xốp, đồng thời bổ sung dinh dưỡng từ phân hữu cơ như phân bò khô, phân gà, phân dơi hoặc phân trùn quế, sau đó ủ đất khoảng một tuần trước khi trồng.
Trên vườn, vợ chồng anh nuôi khoảng 40 con gà Mông đen, gà ri và gà chọi.
Chị Thùy cho biết nuôi gà sân thượng khác hoàn toàn cách nuôi truyền thống. Chuồng gà được thiết kế thông thoáng, mát về mùa hè và kín gió vào mùa đông. Nền chuồng làm hai lớp để dễ thu gom phân, luôn giữ khô ráo. Họ sử dụng men vi sinh để phân hủy chất thải, quét dọn hằng ngày và rắc men định kỳ để khử mùi.
"Thực hiện đúng quy trình, gần như không phát sinh mùi, không ảnh hưởng đến gia đình và hàng xóm", chị Thùy nói.
Đàn gà được chăm sóc trên vườn nhà anh Ngọc, chị Thùy
Trên ban công tầng 3 và sân thượng, anh Ngọc đặt hai hồ cá nhỏ tận dụng từ bể tắm cũ. Anh chủ yếu nuôi cá Koi và có kinh nghiệm nên việc chăm sóc khá dễ dàng.
Theo anh, yếu tố quan trọng nhất là hệ thống lọc và tuần hoàn nước, đặc biệt vào mùa hè để tránh nước quá nóng. Cá được cho ăn bằng cám viên chuyên dụng.
"Hồ cá không chỉ làm đẹp mà còn đóng vai trò sinh thái: duy trì độ ẩm cho vườn, nước hồ được dùng tưới cây. Rau dư thừa cho gà ăn, gà cung cấp phân bón cho cây. Từ đó hình thành một vòng tuần hoàn khép kín giữa vườn rau, chuồng gà, hồ cá", anh nói.
Hàng ngày, vợ chồng anh Ngọc thay nhau ra vườn, chăm sóc rau trái. Khi khu vườn đã ổn định, họ thường dành khoảng hai giờ mỗi ngày cho vườn, chủ yếu là đi dạo quan sát cây, tưới nước và xử lý những vấn đề nhỏ.
"Gần một năm nay, nhà tôi hầu như không phải mua rau ngoài chợ. Không chỉ cung cấp rau trái sạch, đây thực sự là nơi giúp vợ chồng tôi cân bằng sau áp lực cuộc sống", chị Thùy nói.
Phạm Nga
Ảnh: Phong Lan Nguyên Ngọc