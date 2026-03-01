Vợ chồng Thanh Hóa nuôi gà, trồng rau, thả cá trên sân thượng

Khu vườn được cải tạo từ mái tôn. Anh Ngọc không đặt trực tiếp hệ thống trồng cây lên mái mà gia cố thêm hệ khung chịu lực riêng, dùng sắt hộp mạ kẽm dày 1.8mm làm cột chống và khung đỡ.

"Trước khi thi công, tôi tham khảo ý kiến đơn vị có chuyên môn để đảm bảo tải trọng nằm trong giới hạn an toàn. Vườn trên cao không thể làm theo cảm tính", anh nói.