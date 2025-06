Người mẫu Thanh Hằng cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh diện đồ đồng điệu, quấn quýt nhau ở sự kiện tối 27/6, tại TP HCM.

Bạn đời Thanh Hằng kín tiếng trước truyền thông, thi thoảng cùng vợ trong các sự kiện. hay đưa đón bà xã tham dự các chương trình giải trí. Trong buổi tiệc tối qua, họ gây chú ý khi cùng xuất hiện trong trang phục tông đen. Thanh Hằng chọn bộ đầm phong cách cổ điển tôn vai thon, sánh bước bên chồng.

Thanh Hằng "tay trong tay" cùng chồng ở sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thanh Hằng cho biết vợ chồng cô luôn "tương kính như tân", tôn trọng và hỗ trợ sự nghiệp của nhau. Họ hâm nóng tình yêu bằng những buổi đi ăn tối lãng mạn hay những chuyến làm việc kết hợp du lịch. Người đẹp cũng thường đi xem các đêm hòa nhạc của chồng. Hiện người mẫu đảm nhận vai trò host và giám khảo của hai cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và Vietnam’s Next Top Model.

Vợ chồng Thanh Hằng sánh đôi dự tiệc Thanh Hằng trêu chọc chồng tại sự kiện. Video: Nhân vật cung cấp

Thanh Hằng, 42 tuổi, quê Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Tháng 8/2023, Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê tham gia The New Mentor - chương trình truyền hình thực tế về người mẫu gây chú ý.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, 43 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM. Trần Nhật Minh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt liveshow của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo.

Hoàng Dung