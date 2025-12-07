Vợ chồng Tăng Thanh Hà mặc đồng điệu ở lễ cưới Tiên Nguyễn

TP HCMTăng Thanh Hà và ông xã - doanh nhân Louis Nguyễn - diện áo dài trong lễ gia tiên của fashionista Tiên Nguyễn, sáng 7/12.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà dự lễ gia tiên Vợ chồng Tăng Thanh Hà tay trong tay dự lễ gia tiên của em gái. Video: Hoàng Dung

Cả hai xuất hiện từ sớm, cùng gia đình đón nhà trai đến làm lễ rước dâu. Khoảng 9h, đoàn nhà trai có mặt. Em chồng Tăng Thanh Hà sẽ làm lễ gia tiên và dự tiệc cùng gia đình, họ hàng.

Tối qua, gia đình fashionista Tiên Nguyễn chuẩn bị trang trí cho không gian nhà tại biệt thự bên sông. Trước cổng chưng nhiều hoa tươi gồm sen, lan và cẩm tú cầu.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà mặc áo dài ở sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tiệc cưới diễn ra tối cùng ngày với khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng. Người dự tiệc được yêu cầu mặc đồ dạ hội, không giới hạn màu sắc. Trước đó, cô dâu chú rể thực hiện bộ ảnh cưới ở London, dưới sự chỉ đạo của nhà tổ chức sự kiện danh tiếng Anna Frascisco. Loạt ảnh xuất hiện trên tạp chí Elle bản Italy.

Không gian trang trí lễ gia tiên của fashionista Tiên Nguyễn.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu. Người đẹp là em chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà.

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô tên Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di.

