Vợ chồng tài tử 'Ông trùm' hạnh phúc vì có con nuôi

Cha In Pyo - tài tử Hàn nổi tiếng với phim "Ông trùm" - và vợ thấy biết ơn vì con nuôi trưởng thành khỏe mạnh.

Trong show truyền hình của MBC ngày 23/10, Cha In Pyo, Shin Ae Ra tiết lộ Ye Eun - con gái đầu tiên mà họ mang về từ trại trẻ mồ côi - năm nay 20 tuổi, trúng tuyển đại học ở Mỹ hồi tháng 8, đang là lưu học sinh. Lần đầu xa con lâu ngày, thi thoảng Shin Ae Ra khóc vì nhớ. Còn con gái nuôi thứ hai - Ye Jin - hiện ở Hàn Quốc cùng cha mẹ.

Shin Ae Ra thường nghĩ các con là món quà cuộc đời ban tặng, cô và Cha In Pyo luôn hạnh phúc, biết ơn vì được nhận họ về, trở thành người một nhà.

Shin Ae Ra (phải) và Ye Eun. Ảnh: Instagram/Shin Ae Ra

Họ lần đầu gặp Ye Jin khi làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi, lúc đó vợ chồng đã có con trai đầu lòng. Thấy bé quá đáng yêu, Shin Ae Ra muốn bế lên một lúc nhưng cô bé chỉ ngủ. Người chăm trẻ nói Ye Jin ngủ ngày còn đêm nào cũng quấy khóc. Lúc đó, Shin Ae Ra nghĩ, "vậy bé cần được bế vào ban đêm".

Sau đó, cô bàn với chồng việc nhận nuôi Ye Jin, một tuần sau họ làm thủ tục theo quy định pháp luật. Shin Ae Ra đau lòng vì trước khi gặp cô, em bé từng được chuyển qua sáu trại trẻ. Cô lo trẻ sơ sinh bất an vì liên tục chuyển nơi ở.

Vợ chồng Cha In Pyo, Shin Ae Ra. Ảnh: MK

Hai năm sau, khi làm tình nguyện, Shin Ae Ra lại có cảm xúc đặc biệt khi bế một bé ở trại trẻ mồ côi, lần đầu nhìn thấy Yeh Eun, diễn viên đã nghĩ "đây là con của mình".

Vợ chồng không giấu con về thân thế, khi các bé năm tuổi, họ bắt đầu nói cho con về mẹ ruột, với sự kính trọng dành cho người mẹ đó. Cả hai cân nhắc rất nhiều việc nói cụ thể đến đâu, để hạn chế hết mức tổn thương cho các con.

'Ông trùm' - vai diễn kinh điển của Cha In Pyo Cha In Pyo trong phim "Ông trùm". Video: MBC

Cha In Pyo - Shin Ae Ra bén duyên từ phim Tình anh trao em, kết hôn năm 1995, cuối năm 1998, diễn viên sinh con trai Cha Jung Min. Shin Ae Ra từng cho biết xây dựng tính kỷ luật cho các con từ bé nhưng vẫn tôn trọng sở thích và làm bạn với con. Trên trang cá nhân, diễn viên thường đăng khoảnh khắc đời thường của gia đình, cùng dã ngoại và vào bếp.

Cha In Pyo xuất thân giàu có, nổi tiếng với các phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ông trùm, Anh và em, Pháo hoa. Ngoài đóng phim, anh còn xuất bản các tiểu thuyết Goodbye, Hill và Today's Forecast. Những năm gần đây, tài tử đóng What happened to Mr Cha?, Heaven's Quest, Family: The Unbreakable Bond (vai khách mời), Sweet and Warm Shin Ae Ra từng đóng Bà nội trợ tồi, Tears of Roses.

Như Anh