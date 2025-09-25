Vợ chồng Singapore mua nhà ở Nhật, đón khách lạ ở miễn phí

Mua lại căn biệt thự cũ trên khu đất rộng 2.000 m2, cặp đôi người Singapore biến nơi đây thành "hòn đảo giấc mơ", mở cửa đón bạn bè và cả khách lạ đến ở miễn phí.

Sean Gwee và Ashley Hong, cùng 34 tuổi, đã từ bỏ nhịp sống đô thị tại Singapore để xây dựng một cuộc sống mới ở vùng Okayama yên bình, phía tây Nhật Bản từ cuối năm 2023. Ngôi nhà ba tầng của họ, mang tên "Isle of Dreams", đã trở thành điểm dừng chân miễn phí cho hàng chục khách, từ bạn bè thân thiết đến những người chỉ quen qua mạng.

"Chúng tôi muốn nơi này là một không gian để mọi người nạp lại năng lượng, không phải cảm thấy áy náy vì ở miễn phí", Ashley Hong, một nhà sản xuất truyền hình, chia sẻ.

Sean Gwee và Ashley Hong cùng cô con gái nhỏ trong căn nhà ở Nhật Bản. Ảnh: The Straits Times

Giấc mơ về một ngôi nhà giữa thiên nhiên của Sean, một kiến trúc sư, đã thôi thúc hai vợ chồng tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Nhật Bản, với môi trường an toàn, văn hóa đặc sắc và phong cảnh hữu tình, là lựa chọn hàng đầu. Yếu tố quyết định đến vào năm 2023, khi tỷ giá đồng yên xuống thấp, biến ước mơ của họ trở nên trong tầm với.

Nhật Bản không áp dụng hạn chế pháp lý với người nước ngoài sở hữu bất động sản. Người nước ngoài có thể mua đất tự do, chỉ cần đóng thuế khoảng 7,4–8,4% tổng chi phí giao dịch. Điều đó càng khiến họ thêm dứt khoát.

Sau thời gian tìm kiếm, họ thấy căn biệt thự ba tầng, rộng 150 m2 trên khu đất 2.000 m2, được xây từ những năm 1950. Dù mức giá 89.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) vượt ngân sách, kết cấu bê tông vững chắc của ngôi nhà giúp họ tiết kiệm chi phí sửa chữa lớn.

Ngôi nhà từng là nơi nghỉ dưỡng của một chủ tịch công ty, vẫn còn giữ lại những nét kiến trúc của thập niên 1970 với thảm đỏ, đèn chùm mạ vàng và một quầy bar cổ. Khu vườn bao quanh trồng đầy cây hồng, dâu rừng và thông, tạo ra không gian biệt lập và tĩnh lặng.

Ngay sau khi nhận nhà, Ashley đã đăng một lời mời mở trên Instagram, kêu gọi bạn bè đến chơi và chung tay cải tạo không gian. Nhiều người từ Singapore đã hưởng ứng, ở lại trung bình hai tuần để giúp dọn dẹp, lắp ráp nội thất. Căn nhà có thể đón tối đa chín người cùng lúc.

Tuy nhiên, "mở cửa cho người lạ" không có nghĩa là không có sự chọn lọc. Trước khi nhận lời cho ai đó ở lại, cặp đôi luôn có các cuộc gọi video để trò chuyện, chia sẻ về nếp sống và đảm bảo sự hòa hợp.

"Từng có người tìm đến chúng tôi vì quá căng thẳng với công việc. Họ cần một nơi để trốn đi và chữa lành. Đó chính là ý nghĩa mà chúng tôi muốn tạo ra", Ashley kể.

Gia đình sống ở Nhật từ tháng 10 đến tháng 1 và từ tháng 4 đến tháng 7, những tháng còn lại sẽ về Singapore. Khi họ vắng nhà, bạn bè và hàng xóm của họ thỉnh thoảng ghé qua trông coi. Có người còn dùng phòng khách làm văn phòng tạm thời.

"Chúng tôi không có tài sản gì quý giá bên trong. Điều quý nhất chính là ngôi nhà này", Sean nói.

Cuộc sống của gia đình nhỏ với cô con gái ba tuổi Luna giờ đây trôi đi theo một nhịp điệu khác. Đó là niềm vui khi tổ chức lễ hội Tanabata (Thất tịch) cho 81 khách ngay tại vườn nhà, với sự giúp sức của bạn bè từ khắp Nhật Bản. Đó là những buổi chiều Ashley ngồi ở tiệm giặt là, ăn cơm nắm và ngắm nhìn cuộc sống, hay lái xe qua cây cầu lúc hoàng hôn.

"Okayama không ồn ào, hào nhoáng. Nó giống như một lát cắt của cuộc sống đời thường mà chúng tôi tìm kiếm", cô nói.

Trong tương lai, khi con gái bắt đầu đi học, ngôi nhà sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng của gia đình vào mùa hè và mùa đông. Họ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nó, với kế hoạch xây một xưởng gốm và một chòi nghỉ trong vườn.

Với Sean, hành trình này không chỉ là một chuyến đi dài ngày. Anh khẳng định: "Chúng tôi đến Nhật Bản không phải để du lịch, mà là để sống".

Thảo Vân