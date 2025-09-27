Vợ chồng Ryan Reynolds sải bước trên phố như catwalk

Ryan Reynolds, 49 tuổi, và Blake Lively, 38 tuổi, kết hôn năm 2012, có bốn con gồm James, Inez, Betty và Olin. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Reynolds cho biết bí quyết hôn nhân của anh là cả hai luôn tôn trọng và ủng hộ mọi công việc của nhau.

Vogue đánh giá họ là một trong những cặp sao mặc đẹp nhất Hollywood với "gu thẩm mỹ tuyệt vời". Xuất hiện trên đường phố tháng 4, cả hai tay trong tay với trang phục in hoa tông trắng chủ đạo. Ảnh: Backgrid