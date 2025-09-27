Vợ chồng Ryan Reynolds sải bước trên phố như catwalk

Hôm 25/9, Reynolds xuất hiện trong buổi quảng bá phim tài liệu John Candy: I Like Me tại New Jersey. Vợ chồng anh vừa kết thúc kỳ nghỉ trên du thuyền hồi đầu tháng 9. Ảnh: GC Images
Ryan Reynolds, 49 tuổi, và Blake Lively, 38 tuổi, kết hôn năm 2012, có bốn con gồm James, Inez, Betty và Olin. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Reynolds cho biết bí quyết hôn nhân của anh là cả hai luôn tôn trọng và ủng hộ mọi công việc của nhau.
Vogue đánh giá họ là một trong những cặp sao mặc đẹp nhất Hollywood với "gu thẩm mỹ tuyệt vời". Xuất hiện trên đường phố tháng 4, cả hai tay trong tay với trang phục in hoa tông trắng chủ đạo. Ảnh: Backgrid
Vogue đánh giá họ là một trong những cặp sao mặc đẹp nhất Hollywood với "gu thẩm mỹ tuyệt vời". Xuất hiện trên đường phố tháng 4, cả hai tay trong tay với trang phục in hoa tông trắng chủ đạo. Ảnh: Backgrid
Thời trang thảm đỏ của vợ chồng Ryan Reynolds, Blake Lively. Video: E!, WMTV
Diễn viên Lively không có stylist, cô tự phối đồ trong đời thường lẫn ở sự kiện. Vogue nhận xét hiếm khi cô mắc lỗi thời trang, luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi mới. Bên cô, Reynolds cũng ghi điểm với những bộ cánh tôn dáng kết hợp màu sắc, họa tiết, chất liệu ăn ý với đồ của vợ. Ảnh: Backgrid
Trên mạng xã hội, người hâm mộ bình luận "trông họ như đang diễn thời trang đường phố". Blake Lively thường phối đồ kỹ càng khi ra ngoài ăn tối, mua sắm với chồng hoặc đi một mình. Cô pha trộn nhiều phong cách như cổ điển, vintage, chiết trung, tạo nên dấu ấn riêng. Ảnh: Backgrid
Trong một lần ra ngoài ăn tối, cả hai chọn tông xanh dương và đỏ. Reynolds phối sơ mi, quần Tây và áo ba lỗ. Vợ anh chọn váy ôm trễ vai nhấn bằng hoa 3D. Ảnh: GC Images
Lần hẹn hò khác, cả hai rủ nhau mặc họa tiết hoạt hình vui nhộn. Ảnh: Backgrid
Phong cách đi chơi đêm của cặp sao phù hợp với không khí bar, gồm đầm dệt kim xuyên thấu, sơ mi suông với cổ áo đính hạt. Ảnh: Backgrid
Trang phục mùa thu tông xuyệt tông với cách phối áo len tông hồng và nâu cùng quần ống đứng và giày bệt. Ảnh: Backgrid
Họ xử lý sắc xanh olive với tông be, vàng và xanh dương trên cách phối layer đòi hỏi sự khéo léo và am hiểu về tỷ lệ. Ảnh: GC Images
Bằng những món cơ bản như áo len, quần jeans, quần chinos, sneakers, cặp sao tạo nên những bộ cánh phong cách thanh lịch. Ảnh: The Image Direct
Lively luôn thích phối đồ với túi Chanel đeo chéo cỡ trung bình hơn là túi xách tay cỡ lớn hoặc túi đeo vai quai ngắn. Tủ đồ của người đẹp có bộ sưu tập túi của nhà mốt Pháp phong phú về màu sắc, chất liệu, kỹ thuật đính kết. Ảnh: The Image Direct
Trên phố mùa đông, vợ chồng tài tử Mỹ cùng phối áo trắng ôm sát với quần màu be và giày nâu theo hướng cổ điển. Lively khoác ngoài áo len dáng dài, đội mũ fedora đồng màu. Chồng cô chọn áo khoác tối giản và mũ beret. Ảnh: The Image Direct
