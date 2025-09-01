Vợ chồng Pháp đưa con đi du lịch bụi ở Cần Thơ

Vợ chồng Mathias Fernandez-Diaz cùng con trai bảy tuổi rong ruổi khắp Cần Thơ trên một chiếc xe máy, thăm chợ nổi Phong Điền, nhà cổ Bình Thủy...

Trong hành trình một tháng xuyên Việt, từ Bắc vào Nam, Cần Thơ là điểm dừng chân cuối cùng của Mathias Fernandez-Diaz, vợ và con trai bảy tuổi. Gia đình anh chọn Cần Thơ bởi tò mò về miền sông nước. "Tôi thật sự yêu thích nơi này, bởi nó không quá màu mè như những điểm đến khác. Chúng tôi cảm nhận được sự nguyên bản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long", anh kể.

Gia đình Mathias Fernandez-Diaz đã đi qua Hà Nội, Sapa, Ninh Bình, Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn và TP HCM trước khi tới Cần Thơ. Ảnh: NVCC

Đến Cần Thơ vào buổi sáng, Mathias và vợ, con nghỉ ngơi rồi buổi chiều đi dạo ở bến Ninh Kiều. Trong mắt anh, Cần Thơ không ồn ào, không rực rỡ nhưng lại dễ chịu. "Thành phố không quá ấn tượng theo kiểu đô thị lớn, nhưng nhịp sống chậm rãi, trong lành khiến chúng tôi thấy nhẹ lòng", anh nhận xét.

Sáng hôm sau, gia đình thức dậy từ 3h30 sáng để tham quan chợ nổi Phong Điền. Họ gặp Toby - hướng dẫn viên hơn 16 năm gắn bó với miền sông nước. "Anh ấy đầy năng lượng, kiên nhẫn và nói chậm rãi để chúng tôi theo kịp. Sự mộc mạc và nhiệt tình của Toby khiến chuyến đi này trở nên trọn vẹn", Mathias đánh giá.

Chiếc ghe xuôi dòng đưa cả nhà đến chợ nổi lúc bình minh. Đây là một trong những chợ nổi lâu đời của Cần Thơ, ít khách du lịch hơn Cái Răng và còn giữ được nét nguyên sơ. Những người bán hàng chuyền tay nhau mớ rau, nải chuối, kèm nụ cười thân thiện.

Mathias kể, cả gia đình anh ngồi lặng ngắm mặt trời dần nhô lên, ánh sáng trải vàng mặt sông, mang lại cảm giác bình yên hiếm có. Anh bật drone (máy bay không người lái), ghi lại khung cảnh vừa đời thường vừa diệu kỳ. "Khoảnh khắc mặt trời mọc, nhìn những người bán hàng trao đổi thực phẩm và nở nụ cười, đó là một trong những cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy", Mathias nói.

Mathias cùng con trai chụp ảnh lưu niệm tại nhà cổ Bình Thủy. Ảnh: NVCC

Vợ Mathias thì ấn tượng với bữa sáng bằng món hủ tiếu nóng ngay trên thuyền. Cô nhận xét món ăn này có hương vị đậm đà mà vẫn thanh nhẹ, khác biệt rõ rệt so với các món mì ở châu Âu. Sau đó, ba người đi dọc các ghe hàng rong trên chợ nổi, mua trái cây tươi và trò chuyện cùng tiểu thương. Cả gia đình cũng vào tham quan một lò thủ công ven sông, nơi người dân vẫn làm hủ tiếu theo cách truyền thống.

Tại đây, họ tận mắt chứng kiến từng côngMathias cùng con trai chụp ảnh lưu niệm tại nhà cổ Bình Thủy đoạn và còn tự tay thử trải bột, cắt sợi. Mathias kể, cậu con trai Isaac tỏ ra rất hào hứng khi lần đầu chạm tay vào tấm bánh tráng còn nóng hổi, còn vợ anh thì thích thú khi thử lấy sợi hủ tiếu từ khuôn.

Rời chợ nổi, gia đình người Pháp thuê xe máy, mua vội ổ bánh mì rồi lên đường khám phá đồng quê. Họ ghé nhà cổ Bình Thủy, bối cảnh trong phim Người Tình, rồi rong ruổi qua làng mạc, ruộng đồng. Họ chứng kiến những trẻ em hồn nhiên nhảy xuống sông trong buổi chiều vàng nắng và uống cà phê với giá chỉ 10.000 đồng. "Thật kỳ diệu. Khoảnh khắc đó thực sự mộc mạc và giản dị, nhưng chính là cái hồn của miền Tây", anh bày tỏ.

Gia đình Mathias tươi cười khi khám phá xứ Tây Đô bằng xe máy. Ảnh: NVCC

Hoàng hôn xuống, họ quay lại khu chợ nổi, rồi trở về thành phố qua những cây cầu dài. Họ còn ghé thăm chợ đêm, theo yêu cầu của con trai, dù hầu hết gian hàng đã đóng cửa.

"Chúng tôi tìm thấy sự yên bình thật sự ở đây. Đây sẽ là nơi mà gia đình tôi nhớ mãi bởi sự giản dị, yên bình và cảm giác được sống trọn vẹn", anh đúc kết.

Bên cạnh những chuyến du lịch giản dị, du khách còn có thể khám phá đời sống người dân Cần Thơ qua những sự kiện quy mô lớn. Ngày 14/9 tới, Cần Thơ lần đầu đăng cai VnExpress Marathon với quy mô 9.000 người tham dự. Trong số này, có hàng trăm vận động viên người nước ngoài. Đây hứa hẹn là điểm đến mới của cộng đồng yêu thích du lịch kết hợp thể thao trong và ngoài nước.

Hải Long