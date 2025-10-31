Vợ chồng ông Trump phát kẹo Halloween cho trẻ em ở Nhà Trắng

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania chủ trì tiệc Halloween tại Nhà Trắng, chào đón và phát kẹo cho các em nhỏ tới dự.

Sau khi kết thúc chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 30/10 chào đón các em nhỏ là con của nhân viên Nhà Trắng cùng các khách mời tới dự lễ hội Halloween thường niên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đập tay với cậu bé hóa trang thành ông trong tiệc Halloween tại Nhà Trắng ngày 30/10. Ảnh: AP

Ông Trump mặc vest, đội mũ lưỡi trai đỏ in dòng chữ "USA" và "45-47", tức vai trò Tổng thống Mỹ thứ 45 và 47 của ông. Đệ nhất phu nhân mặc áo khoác dài tối màu, với điểm nhấn là mép áo màu da cam.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ đứng khoảng một tiếng phát kẹo cho các em nhỏ theo tập tục truyền thống "cho kẹo hay bị ghẹo". Ông Trump và bà Melania cười rạng rỡ khi chứng kiến các em nhỏ hóa thân thành nhiều nhân vật, từ siêu nhân, khủng long tới hồn ma. Một em nhỏ còn hóa trang thành chính Tổng thống Trump và hào hứng đập tay với ông.

Vợ chồng ông Trump phát kẹo cho trẻ em ở Nhà Trắng Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania chào đón các em nhỏ tới tiệc Halloween tại Nhà Trắng hôm 30/10. Video: Fox News

Trong số các khách tham dự có Thư ký báo chí Karoline Leavitt đem theo con trai và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng dắt theo các con. Đây là lần đầu tiên ông Trump chủ trì tiệc Halloween trong nhiệm kỳ mới, sau khi quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Ngọc Ánh (Theo Hill, Independent, Yahoo News)