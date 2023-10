Vợ chồng ông Trần Đình Long muốn chuyển 40 triệu cổ phiếu Hòa Phát cho con trai

Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, sẽ mua thỏa thuận hơn 40 triệu cổ phiếu HPG, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, từ bố và mẹ.

Hôm nay, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đăng ký bán hơn 16,3 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức thỏa thuận cho con trai Trần Vũ Minh trong tháng 11. Sau giao dịch, ông Long dự kiến còn sở hữu 1,5 tỷ cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 25,8%.

Cùng ngày, bà Vũ Thị Hiền - vợ Chủ tịch Hòa Phát - cũng đăng ký bán thỏa thuận cho con trai hơn 26,5 triệu cổ phiếu HPG. Nếu giao dịch thành công, vợ ông Long dự kiến còn nắm 400 triệu cổ phiếu Hòa Phát, tương ứng tỷ lệ 6,88%.

Như vậy, tổng khối lượng cổ phiếu vợ chồng Chủ tịch Hòa Phát dự kiến sang tay cho con trai khoảng 42,8 triệu đơn vị. Tính theo giá chốt phiên hôm nay, hai giao dịch này có trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Nếu mua hết lượng cổ phiếu đã đăng ký, con trai ông Long sẽ sở hữu gần 150 triệu cổ phiếu Hòa Phát.

Thời gian qua, các lãnh đạo Hòa Phát cũng nhiều lần chuyển cổ phiếu cho con. Hồi tháng 2, ông Hoàng Quang Việt, thành viên HĐQT Hòa Phát sang tay 2 triệu cổ phiếu HPG cho hai con Hoàng Nhật Anh và Hoàng Nhật Minh. Trước đó hơn nửa năm, một thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Ngọc Quang cũng sang tay 5 triệu cổ phiếu cho con gái. Năm 2021, hai Phó chủ tịch Hòa Phát Trần Tuấn Dương và Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển nhượng hàng chục triệu cổ phần cho các con.

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, Hòa Phát đạt doanh thu 28.766 tỷ đồng trong quý III, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ và 38% so với quý II.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận doanh thu hơn 85.400 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.830 tỷ đồng - đạt 48% kế hoạch cả năm.

Công ty này cho biết mặt bằng giá nguyên liệu quý III ở mức ổn định, trong khi sản lượng cải thiện dần qua từng quý. Riêng quý III, doanh số bán các sản phẩm thép tăng lần lượt 12% và 24% so với hai quý trước đó. Đồng thời, việc duy trì hàng tồn kho thấp cũng giúp biên lãi của Hòa Phát cải thiện.

Anh Tú