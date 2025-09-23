Vợ chồng ông Obama nghỉ dưỡng cùng đạo diễn Steven Spielberg

ItalyVợ chồng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền trị giá 250 triệu USD của đạo diễn Steven Spielberg.

Theo New York Post, đạo diễn 79 tuổi đón tiếp ông Barack Obama và bà Michelle trên siêu du thuyền Seven Seas ngoài khơi Portofino cuối tuần qua. Hôm 19/9, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đến nơi trước chồng một ngày, ăn trưa với Steven Spielberg và vợ của ông - diễn viên Kate Capshaw, 72 tuổi.

Nhà làm phim kỳ cựu Steven Spielberg ôm chào mừng bà Michelle Obama, 61 tuổi, lên du thuyền hôm 19/9. Ảnh: Backgrid

Tối 20/9, cựu tổng thống 64 tuổi xuất hiện cùng lực lượng an ninh. Ông và vợ qua đêm trên du thuyền, dùng bữa sáng và trưa cùng vợ chồng Spielberg. Trong một số tấm hình, paparazzi chụp lại cảnh mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau.

Theo trang tin, Steven Spielberg và Barack Obama là bạn lâu năm. Năm 2015, ông Obama trao tặng Huân chương Tự do - giải thưởng cao quý nhất quốc gia - cho Spielberg, tuyên dương nhà làm phim đã tạo ra "những tác phẩm định hình câu chuyện của nước Mỹ".

Ông Barack Obama ngồi ghế sau xe. NY Post cho biết ông được hộ tống bởi cơ quan tình báo Italy DIGOS, xe ngoại giao, chó nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát quân sự của nước này. Ảnh: Backgrid

Cuộc gặp còn gây chú ý bởi diễn ra hai tháng sau khi vợ chồng Obama bác bỏ tin đồn ly hôn trên podcast IMO của bà Michelle. Trước đó, cả hai vướng tin rạn nứt do bà không đi cùng chồng đến hai sự kiện lớn hồi tháng 1, lần lượt là lễ tang của cựu Tổng thống Jimny Carter và lễ nhậm chức của Tổng thống Trump.

Trên podcast, bà nói: "Chưa có một khoảnh khắc nào trong cuộc hôn nhân này khiến tôi nghĩ đến việc bỏ chồng. Chúng tôi đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, cũng có nhiều niềm vui và thử thách. Tôi trở thành một người tốt hơn nhờ người đàn ông mình cưới". Cả hai kết hôn năm 1992, có với nhau hai con gái.

Vợ chồng ông Barack Obama và đạo diễn Steven Spielberg. Ảnh: Instagram Michelle Obama/ WireImage

Steven Spielberg sinh năm 1946, có sự nghiệp trải dài hơn sáu thập niên. Các tác phẩm của ông đa dạng thể loại, gồm khoa học viễn tưởng, phiêu lưu mạo hiểm và chiến tranh. Ông từng giành ba tượng vàng Oscar. Năm 1991, ông kết hôn Kate Capshaw. Trước đó, ông có cuộc hôn nhân dài bốn năm với diễn viên Amy Irving từ năm 1985 đến 1989.

Spielberg hiện là đạo diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, thu về hơn 10 tỷ USD từ tất cả tác phẩm. Tháng 4, Forbes công bố đạo diễn là người giàu nhất giới Hollywood với tổng tài sản 5,3 tỷ USD, xếp hạng 673 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Trailer phim "The Fabelmans" Trailer "The Fabelmans" - phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Spielberg kể từ "West Side Story" (2021), do ông đồng biên kịch với Tony Kushner. Video: Universal Pictures

Phương Thảo (theo New York Post)