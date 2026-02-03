Vợ chồng ông Clinton đồng ý ra điều trần về Epstein

Vợ chồng cựu tổng thống Clinton đồng ý điều trần trước ủy ban Hạ viện Mỹ về mối liên hệ của họ với tỷ phú ấu dâm Epstein, sau sức ép từ các nghị sĩ.

"Cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng Mỹ sẽ ra điều trần. Họ mong muốn tạo nên tiền lệ áp dụng cho mọi người", Angel Urena, phát ngôn viên của vợ chồng Bill Clinton và Hillary Clinton, thông báo trên X ngày 2/2.

Họ sẽ ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong cuộc điều tra liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Quyết định này được đưa ra sau khi các nghị sĩ tiến hành thủ tục cáo buộc vợ chồng cựu tổng thống tội khinh thường quốc hội.

Uỷ ban Giám sát Hạ viện là ủy ban điều tra chính của cơ quan này, gồm 26 thành viên Cộng hòa và 21 thành viên Dân chủ, với chủ tịch là nghị sĩ Cộng hòa James Comer.

Cựu tổng thống Bill Clinton (trái) và vợ Hillary Clinton tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025. Ảnh: AFP

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ trước đó đăng trên mạng xã hội X rằng ông bà Clinton "đang tìm cách né tránh tội khinh thường bằng cách yêu cầu được đối xử đặc biệt". Ủy ban khẳng định vợ chồng cựu tổng thống Mỹ "không đứng trên pháp luật".

Vợ chồng cựu tổng thống Clinton chưa bị cáo buộc có hành vi phạm tội liên quan tới hoạt động của Epstein. Tuy nhiên, phe Cộng hòa cho rằng những mối liên hệ trong quá khứ của vợ chồng Clinton, trong đó có vụ ông Bill Clinton sử dụng máy bay riêng của Epstein vào đầu những năm 2000, là đủ cơ sở để yêu cầu điều trần trực tiếp.

Ông Bill Clinton thừa nhận đã đi máy bay riêng của Epstein cho công việc nhân đạo liên quan đến Quỹ Clinton, nhưng khẳng định chưa bao giờ đến thăm hòn đảo tư nhân của tỷ phú này, nơi Epstein thực hiện hành vi phạm tội với trẻ vị thành niên. Bà Hillary Clinton tuyên bố "không có tương tác đáng kể nào" với Epstein, chưa đi chuyên cơ hay thăm hòn đảo của ông ta.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, Fox News)