Vợ chồng nhân viên bưu điện chiếm đoạt 1,2 tỷ tiền trợ cấp xã hội

An GiangHuỳnh Bảo Dương cùng vợ là nhân viên bưu điện xã Tân Hiệp lập khống hồ sơ hưởng chế độ cho người chết, đang chấp hành án tù, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Sai phạm nói trên được nêu trong kết luận Thanh tra tỉnh An Giang mới đây, cơ quan này kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, xử lý.

Ông Dương phụ trách chi trả trợ cấp xã hội, từ năm 2016-2022 được xác định lập khống hồ sơ 23 trường hợp nhận trợ cấp xã hội, chiếm đoạt 803 triệu đồng. Các hồ sơ này gồm người đã chết, đang thụ án, chuyển nơi khác sinh sống, trùng chế độ.

Công việc sau đó chuyển giao cho vợ ông - bà Hồ Thị Bé Tư. Người này tiếp tục chiếm đoạt 467 triệu đồng, từ năm 2022-2025. Con gái của hai người, làm cùng bưu điện xã, được xác định thiếu trách nhiệm, biết rõ sự việc nhưng không báo cáo. Ngoài ra, em dâu của bà Tư bị xác định tiếp tay để người thân vi phạm.

Thanh tra còn phát hiện ông Lê Kỳ Nam, cán bộ phụ trách mảng lao động, thương binh và xã hội xã, chiếm đoạt 77 triệu đồng tiền trợ cấp của 20 trường hợp.

Theo thanh tra, sai phạm của nhóm cán bộ nói trên có trách nhiệm của lãnh đạo xã, phòng lao động, thương binh và xã hội, đã không kiểm tra, phát hiện biến động số lượng người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ngọc Tài