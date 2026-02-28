Vợ chồng nghèo cắt đất, tặng nhà cho hàng xóm

Hà NộiDù mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, vợ chồng ông Thụ vẫn quyết định cắt 50 m2 đất tặng người hàng xóm mắc bạo bệnh để chị có chốn an cư sau 13 năm lang bạt.

Sáng ngày đầu năm Bính Ngọ, góc sân nhà ông Ngô Văn Thụ, 66 tuổi, ở thôn Vạn Điểm xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn ngổn ngang phế liệu. Ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gạn, 65 tuổi, làm nghề thu gom đồng nát. Buổi tối ông nhận ca gác bảo vệ công trình. Không có lương hưu, cuộc sống chật vật, nhưng ông bà vừa khiến cả thôn xôn xao khi công bố tặng 50 m2 đất cho mẹ con chị Hoàng Thị Hoa, 51 tuổi, sống đối diện.

"Cuộc sống của vợ chồng tôi chắt bóp từng đồng nhưng may mắn có mảnh đất cắm dùi nên muốn san sẻ với người khổ hơn", ông Thụ nói.

Ông Ngô Văn Thụ và vợ, bà Nguyễn Thị Gạn, ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội, tháng 2/2026. Ảnh: Nga Thanh

Ý định tặng đất nhen nhóm từ một năm trước, khi ông bà chứng kiến cảnh chị Hoa một mình chèo chống nuôi con suốt 13 năm sau biến cố mất chồng. Năm 2011, chị Hoa kết hôn, nhưng một năm sau, chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông vào đúng chiều 30 Tết. Từ đó, người góa phụ ôm con dắt díu đi ở nhờ, từ nhà họ hàng đến nhà mẹ đẻ. Nhưng người thân, họ hàng ai cũng nghèo khó, mẹ con chị không thể nương tựa lâu dài nên 13 năm qua, mẹ con chị đã 5 lần chuyển chỗ ở.

Năm 2019, chị được một người tốt bụng cho ở nhờ tạm trong căn nhà nhỏ giữa vườn rau. Thu nhập từ sạp rau ngoài chợ mỗi tháng được vài triệu đồng, cố co kéo đủ ăn cho hai mẹ con. Nhưng tai họa lại ập đến vào năm 2020 khi chị được chẩn đoán mắc ung thư máu. Tiền kiếm được chia đôi: nửa lo con ăn học, nửa mua thuốc cầm cự. Nhiều đêm cơn đau hành hạ, chị cắn răng chịu đựng vì không có tiền đi viện.

"Tôi chỉ lo lúc nhắm mắt không có chỗ nào đặt được cái bàn thờ, con trai lại bơ vơ", chị Hoa có lần tâm sự với bà Gạn.

Chị Hoàng Thị Hoa, 51 tuổi, bán hàng rau tại chợ ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, đầu tháng 1/2026. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thương hoàn cảnh người hàng xóm, vợ chồng ông Thụ gọi con gái về họp gia đình và thống nhất phương án: cắt 50 m2 từ mảnh đất ông bà đang ở, tặng mẹ con chị Hoa.

""Bố mẹ làm điều thiện, chúng con nhất trí", con gái ông ủng hộ. Để tránh rắc rối pháp lý về sau, ông bà chủ động mời cả gia đình nội ngoại của chị Hoa đến thưa chuyện rõ ràng.

Đầu tháng 11/2025, tại một chương trình truyền hình thực tế giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Xuyên, trước mặt bà con trong thôn, ông Thụ chính thức công bố việc hiến 50 m2 đất vườn, kèm chiếc tivi trị giá 5 triệu đồng cho mẹ con chị Hoa.

Ngay sau tuyên bố, vợ chồng ông Thụ chủ động sang gặp gỡ gia đình bên chồng và bố mẹ đẻ chị Hoa để thưa chuyện. "Chúng tôi muốn xác minh cặn kẽ với hai bên nội ngoại, tránh tranh chấp pháp lý về sau, đảm bảo mẹ con cô ấy có chỗ nương tựa vững chắc", bà Gạn kể.

Vợ chồng nhặt phế liệu tặng đất cho hàng xóm Video ghi cảnh ông Ngô Văn Thụ tuyên bố tặng 50 m2 đất cho mẹ con người hàng xóm Hoàng Thị Hoa trong một chương trình truyền hình, tháng 11/2025. Nguồn: @Nguoicuacongchung

Nhưng nghĩa cử này đôi khi vấp phải lời mỉa mai "nghèo mà sĩ hão". Có đêm con gái ông bà bật khóc vì thương bố mẹ bị lườm nguýt. Nhưng bà Gạn chỉ cười, an ủi con: "Khi cha mẹ nằm xuống, chẳng mang theo được tài sản gì, chỉ tình người còn mãi".

Đầu năm nay, ông Thụ tự tay đập bỏ khu bếp và chuồng trâu cũ để nhường mặt bằng cho hàng xóm. Ông dự tính khởi công nhà cho chị Hoa vào tháng 3 và sẽ tận dụng lại cửa nẻo từ đống phế liệu để giúp chị giảm chi phí.

Ông Nguyễn Phúc Văn, Trưởng thôn Vạn Điểm cho biết hành động của ông Thụ mang tính nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, do mảnh đất có nguồn gốc nông nghiệp, việc tách thửa và cấp phép đang vướng thủ tục pháp lý. Chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ gia đình tháo gỡ để chị Hoa sớm có nơi an cư.

Gác lại những lo toan thủ tục, hàng ngày ông Thụ vẫn đạp xe chở phế liệu, bà Gạn vẫn cặm cụi phân loại vỏ lon. Còn với chị Hoa, 50 m2 đất ấy là một phép màu. "Mười ba năm đi ở nhờ khắp nơi, ước mơ có một mái nhà của mẹ con tôi cuối cùng cũng sắp thành hiện thực".

