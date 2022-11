Vợ chồng nắm tay nhau trên hành trình tìm con

Sau khi lấy nhau được ba năm, chúng tôi quyết định qua nước ngoài định cư. Cuộc sống xa xứ khá vất vả, chồng tôi phải làm công việc trong môi trường độc hại nên cả hai lại hoãn việc sinh con.

Cách đây hơn hai năm, anh quyết định thay đổi việc làm vì trình độ ngoại ngữ đã khá hơn. Chúng tôi muốn gây dựng gia đình nhỏ nên sau một thời gian sống lành mạnh, cả hai quyết định có con. Tin vui đến khá nhanh làm cho chúng tôi cũng bất ngờ. Không giấu nổi hạnh phúc, cả hai đã chia sẻ cho vài người bạn thân thiết và gia đình biết. Ai ngờ không lâu sau đó, chúng tôi mất con. Tôi rất suy sụp tinh thần. Mọi người an ủi tôi rất nhiều, nói là chuyện này không may mắn thôi nhưng cũng rất phổ biến, hơn 25% phụ nữ mang thai rồi bị sẩy. Tôi từ từ tin rằng có lẽ do mình không may mắn thật, cố gắng lại lần sau sẽ được thôi.

Sau đó tháng tháng, tôi lại có tin vui. Lần này tôi rất e dè, ngoài chồng ra không chia sẻ với ai, kể cả gia đình mình. Tôi hết sức cẩn thận giữ gìn thai nhưng lại không thành công khi được sáu tuần. Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi nghe tin bác sĩ xác nhận là mình lại bị sẩy. Tôi khóc rất nhiều, gặm nhấm nỗi buồn của mình trong sự trách cứ bản thân. Có lẽ tôi không bình thường hoặc đã quá già. Tôi xóa tài khoản mạng xã hội vì không thể chịu đựng nhưng hình ảnh khoe con của các bạn đồng trang lứa.

Trong lúc tôi tuyệt vọng như vậy, chồng cũng khổ sở không kém. Có đêm anh đang ngủ, giống như nói mơ, anh hốt hoảng tìm tôi, như sợ tôi làm chuyện dại dột. Từ giây phút đó, tôi nghĩ mình nên đứng dậy. Có lẽ vì qua đau buồn, tôi quên đi cuộc đời mình đã hạnh phúc như thế nào khi bên anh. Tôi hỏi anh nghiêm túc rằng có muốn tìm người khác sinh con cho mình không, có thể tôi không làm việc đó được. Anh mắng tôi rất nhiều, nói có con là việc tốt, sẽ làm cuộc sống vợ chồng thăng hoa hơn, còn không có con không có nghĩa chúng ta không hạnh phúc. Anh cho rằng con cái sau này lớn lên cũng sống xa cha mẹ, cuối cùng chỉ có hai vợ chồng bên nhau. Chỉ cần hai vợ chồng hạnh phúc thì chúng ta đã có tất cả rồi.

Có lẽ chúng tôi lại cố gắng, không biết cuộc đời đối xử với cả hai ra sao nhưng sẽ nắm tay nhau đối mặt tất cả. Qua câu chuyện của mình, tôi mong những người có hoàn cảnh giống thế này nhận ra rằng cuộc đời vẫn rất đẹp dù không thể hoàn hảo như mình muốn.