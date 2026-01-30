Vợ chồng Mỹ đi du lịch riêng để giữ hạnh phúc

Trong hầu hết các chuyến du lịch, vợ chồng Alli Hill không đi cùng nhau vì tin rằng điều này giúp hôn nhân bền chặt.

Blogger du lịch Alli Hill sống tại thành phố Toccoa, Mỹ, kết hôn 13 năm, có hai con 10 và 12 tuổi. Năm 2018, cô tham dự hội nghị viết lách dành cho các cây bút tự do. Bên cạnh mong muốn nâng cao chuyên môn, Alli đặc biệt háo hức vì chuyến đi giúp cô tạm rời xa guồng quay thường nhật như đưa đón con, nấu nướng, rửa bát.

Đây là lần đầu Alli đi công tác một mình, xa chồng con. Ngoài những kiến thức tích lũy được về viết lách, cô nhận ra một điều quan trọng hơn: việc tạm dừng vai trò quen thuộc để dành thời gian cho bản thân là điều cần thiết. Trải nghiệm khiến Alli ấn tượng nhất là chỉ phải lo cho chính mình. Cô cảm thấy thư thái, tập trung và ít căng thẳng hơn. Dù là chuyến đi vì công việc, cảm giác mang lại không khác gì một kỳ nghỉ.

Alli trong một chuyến du lịch không có chồng, con đi cùng. Ảnh: BI

Chính cảm giác tự do ấy đã thôi thúc Alli khuyến khích chồng cũng nên có những chuyến đi một mình. Kể từ đó, họ duy trì việc du lịch riêng ít nhất hai lần mỗi năm.

Cả hai đều yêu thích du lịch, nhưng không phải lúc nào cũng muốn đến cùng một nơi hay tham gia các hoạt động giống nhau. Chồng Alli đam mê câu cá và lặn biển, trong khi cô yêu thích núi non, có thể dành cả ngày lang thang khám phá các thị trấn mới. Khi đi cùng nhau, họ thường phải nhượng bộ lẫn nhau về điểm đến, ẩm thực, trải nghiệm, khiến chuyến đi không còn trọn vẹn.

Theo Alli, du lịch riêng giúp mỗi người chủ động hành trình, không phải hy sinh sở thích cá nhân. Đồng thời, do chồng cô có nhiều ngày nghỉ phép hơn, việc đi riêng cũng tạo điều kiện để anh có thêm cơ hội khám phá.

Việc nuôi dạy con cái vừa tốn nhiều công sức, vừa gây áp lực tinh thần. Khi đi du lịch cùng nhau, trách nhiệm làm cha mẹ không biến mất. Ngược lại, trong những chuyến đi một mình, mỗi người có thể hoàn toàn đắm mình vào trải nghiệm.

Trong các chuyến du lịch riêng, Alli thường dành cuối tuần ở vùng núi để viết lách, mua sắm và tham quan. Chồng cô lại tranh thủ những dịp đó để đi câu cá cùng bố tại Florida vài lần mỗi năm.

Trong thời gian Alli vắng nhà, chồng cô đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc con cái, bao gồm những công việc anh ít khi làm một mình. Trải nghiệm này giúp anh hiểu rõ hơn khối lượng công việc thường ngày trong gia đình và dần nhận ra sự vất vả của vợ. "Anh ấy bày tỏ sự trân trọng với những gì tôi làm", Alli nói.

Cô cũng có trải nghiệm tương tự khi chồng đi thăm bố một tuần. Ở nhà một mình với các con, Alli phải chuẩn bị cho thời tiết băng giá và nguy cơ mất điện. Việc xoay xở không hề dễ dàng, nhưng giúp cô hiểu rõ hơn vai trò của chồng.

Đi du lịch một mình mang lại cảm giác tự do với nhiều du khách. Ảnh: India Today

Theo thời gian, hai vợ chồng quen dần với việc bay một mình trong những khoảng thời gian ngắn. Quan trọng hơn, cả hai đều sẵn sàng cho đối phương không gian riêng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Sau mỗi chuyến đi, họ trở về với tinh thần mới mẻ, nhiều năng lượng hơn và trân trọng thêm vai trò của nhau trong gia đình.

Bên cạnh những chuyến đi riêng, gia đình Alli vẫn duy trì từ hai đến ba chuyến du lịch chung mỗi năm. Đó có thể là một tuần ở biển, một cuối tuần trên núi hoặc vài ngày khám phá một điểm đến mới.

"Du lịch cùng nhau giúp chúng tôi gắn kết và tạo nên những kỷ niệm đáng giá, dù đôi khi phải nhường nhịn để ai cũng có trải nghiệm riêng", Alli nói.

Anh Minh (Theo BI)