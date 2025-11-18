Vợ chồng Mỹ đến châu Âu 'du lịch thụ tinh' giá rẻ

Do chi phí IVF tại Mỹ có thể lên tới 25.000 USD mỗi chu kỳ, nhiều cặp vợ chồng đã bay nửa vòng trái đất để biến hành trình tìm con thành chuyến "du lịch thụ tinh" giá rẻ.

Hành trình này là lựa chọn của Shannon và Ryan Buck từ Austin, Texas, NY Post đưa hôm 16/11. Sau 4 năm cố gắng thụ thai tự nhiên bất thành, họ nhận thấy chi phí y tế tại quê nhà là một rào cản quá lớn. "IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) ở Mỹ quá đắt đỏ", Shannon, 35 tuổi, một chuyên viên bảo hiểm y tế, chia sẻ.

Chi phí trung bình cho một chu kỳ IVF tại Mỹ là 25.000 USD (gần 660 triệu đồng). Trong khi tại Phòng khám Sinh sản Bahceci ở Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những cơ sở được đánh giá cao trên thế giới, chi phí cho thủ thuật chỉ là 4.000 USD (hơn 105 triệu đồng).

Sau chuyến "du lịch thụ tinh" ở Thổ Nhĩ Kỳ, vợ chồng Buck có con đầu lòng hiện đã 10 tháng tuổi. Ảnh: Shannon Buck

Buck và Ryan nằm trong số lượng ngày càng tăng những người theo đuổi giấc mơ du lịch thụ tinh, chấp nhận bay đến những nơi xa lạ để tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ sinh sản giá cả phải chăng. Thị trường du lịch y tế sinh sản này được dự báo đạt 6,18 tỷ USD vào năm 2030, với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech và Ấn Độ cung cấp các lựa chọn với chi phí hợp lý.

Những người mẹ tương lai như Buck phải bắt đầu tiêm hormone từ 10 đến 12 ngày trước thủ thuật. Sau đó là các bước chọc hút và trữ lạnh trứng, thu thập tinh trùng, thụ tinh phôi, chuyển phôi tươi hoặc phôi đông lạnh vào tử cung. Buck và chồng đã xem xét những điều đó trước khi chọn bác sĩ Gürkan Bozdağ tại phòng khám Bahceci, nơi sử dụng công nghệ AI để chọn trứng và tinh trùng chất lượng tốt nhất cho thủ thuật. Buck thừa nhận rào cản ngôn ngữ "rất lớn" nhưng một điều phối viên chăm sóc nói tiếng Anh đã giúp mọi việc suôn sẻ. Cuối cùng, chuyến đi đã giúp cặp vợ chồng tiết kiệm 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) và mang lại cho họ đứa con trai hiện đã 10 tháng tuổi. "Tôi gần như vẫn không thể tin được", cô nói, gọi hành trình của mình là "quyết định tốt nhất tôi từng đưa ra".

Chi phí không phải là yếu tố duy nhất. Jessica Hodges, một thợ làm bánh từ Seattle, chi gần 50.000 USD cho chu kỳ IVF đầu tiên ở Mỹ để có được con trai. Khi muốn có thêm con, cô đã chọn Hy Lạp. Toàn bộ chi phí cho kỳ nghỉ ba tuần tại Athens kết hợp với thủ thuật IVF chỉ là 10.000 USD. "Chất lượng chăm sóc tốt hơn đáng kể so với quê nhà", cô cho biết. Ngay cả chi phí trữ phôi ở Hy Lạp cũng chỉ bằng một nửa so với ở Mỹ, 500 USD mỗi năm so với hơn 1.000 USD.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility, chi phí trung bình cho một chu kỳ IVF tại Mỹ cao hơn đáng kể so với các quốc gia phát triển khác, trong khi tỷ lệ thành công không có sự chênh lệch tương xứng. Điều này, kết hợp với việc nhiều chương trình bảo hiểm không chi trả cho các liệu pháp hỗ trợ sinh sản, đã đẩy các gia đình vào tình thế khó khăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Bác sĩ Jaime Knopman, một chuyên gia nội tiết sinh sản tại Manhattan, thừa nhận sức hấp dẫn về chi phí nhưng nhấn mạnh rằng các quy định tại Mỹ về sàng lọc bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm di truyền và quy trình bảo quản mô được thiết lập để đảm bảo an toàn tối đa. "Những hướng dẫn đó không nghiêm ngặt như vậy trên khắp thế giới", bà nói. Quá trình IVF vốn tiềm ẩn các nguy cơ như hội chứng quá kích buồng trứng (OHSS) và đa thai, đòi hỏi sự giám sát y tế chặt chẽ.

Bất chấp những lo ngại, nhiều người Mỹ vẫn cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Sierra Ochieng, 31 tuổi, từ Michigan, từ chối mức giá 29.000 USD và dịch vụ mà cô cho là không tương xứng ở quê nhà để đến The Nairobi IVF Centre tại Kenya. Tại đây, chất lượng điều trị "như sự khác biệt giữa ngày và đêm". Tổng chi phí cho toàn bộ quá trình, bao gồm vé máy bay và lưu trú trong bốn tháng, là 10.000 USD.

Vợ chồng Hodges và con trai. Ảnh: Jessica Hodges

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia như Brian Levine, nhà sáng lập CCRM Fertility, khuyên bệnh nhân nên tìm hiểu kỹ các cơ sở y tế trước khi tiến hành bất kỳ thủ thuật nào. Bác sĩ Levine gợi ý tìm kiếm các phòng khám công bố tỷ lệ sinh minh bạch và cập nhật. Ngoài số liệu thống kê, việc đảm bảo cả bác sĩ và nhà phôi học tại phòng khám đều sở hữu chứng chỉ, chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng là điều bắt buộc. Người bệnh nên đặc biệt xác minh trình độ chuyên môn của họ trong lĩnh vực nội tiết sinh sản và vô sinh. Cuối cùng, các cặp vợ chồng cần xác định xem lĩnh vực chuyên môn của phòng khám có phù hợp với nhu cầu y tế cá nhân của mình hay không.

Bình Minh (Theo NY Post)