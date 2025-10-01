Vợ chồng mới cưới ly hôn vì thú cưng 'không hợp nhau'

Ấn ĐộCặp vợ chồng mới cưới 9 tháng đệ đơn ly hôn sau nhiều lần cố gắng để thú cưng của mỗi người "hòa thuận" với nhau trong nhà, nhưng bất thành.

Một tòa án gia đình tại thành phố Bhopal, miền trung Ấn Độ vừa giải quyết vụ án bất thường về hôn nhân khi cặp đôi mới kết hôn 9 tháng đã ly hôn vì chó và mèo cưng của họ không thể hòa thuận, theo India Today.

Theo hồ sơ tòa án, cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2024. Người chồng là chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại nhà, vợ làm kinh doanh, ban đầu gắn bó với nhau vì tình yêu dành cho động vật.

Nhưng điều từng gắn kết họ giờ đây lại trở thành điểm tranh chấp trung tâm.

Cặp đôi cưới 9 tháng ly hôn vì chó mèo của họ không hòa thuận. Ảnh: Panorama

Trong các buổi hòa giải tại tòa án, người vợ cáo buộc con chó của chồng liên tục quấy rối và thậm chí tấn công con mèo của cô, gây lo lắng. Cô mô tả tình hình "không thể chịu đựng được".

Theo người vợ, con chó "liên tục sủa vào con mèo làm nó sợ hãi và căng thẳng, đôi khi thậm chí không chịu ăn", India Today đưa tin.

Người chồng phản bác, nói trước khi kết hôn đã thỏa thuận vợ sẽ không mang theo thú cưng về nhà chồng. "Mặc dù vậy, cô ấy vẫn mang con mèo của mình từ nhà bố mẹ cô ấy đến", anh nói và cho biết thêm con mèo hiện vẫn lảng vảng gần bể cá của gia đình và gây thêm rắc rối.

Người chồng nói con mèo cũng "nhiều lần trở nên hung dữ với con chó".

Mọi nỗ lực hòa giải đều thất bại. Cả hai gia đình đều can thiệp và nhiều buổi tư vấn, hòa giải đã được tổ chức tại tòa án. Nhưng hai vợ chồng thà ly hôn chứ không bỏ rơi thú cưng.

"Chúng tôi đã cố gắng tư vấn cho cặp đôi này nhiều lần, nhưng người vợ không từ bỏ con mèo của mình", thẩm phán phụ trách vụ án cho biết.

Ông cho biết thêm vụ việc này làm nổi bật vấn đề sâu sắc hơn về sự phụ thuộc về mặt cảm xúc vào động vật ngày càng tăng trong bối cảnh sự cô lập xã hội ngày càng gia tăng.

"Mọi người tìm kiếm sự đồng hành ở thú cưng, đôi khi đặt chúng lên trên cả mối quan hệ con người. Khi cả hai bên đều không chịu điều chỉnh, những cuộc hôn nhân như thế này sẽ tan vỡ", ông nói và cho hay điều này phản ánh xu hướng mọi người xem nhẹ các mối quan hệ, tin rằng thú cưng có thể thay thế cho mối quan hệ giữa người với người

Hải Thư