Có nên sống xa vợ mới cưới để kiếm thu nhập tháng 45 triệu đồng

Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, vợ bảo tôi làm xa nhà cũng không được lâu dài nên không muốn cho tôi đi làm. Tôi cưới vợ được hai tháng, có nhà cửa và xe cộ. Cưới vợ xong dư được 3 cây vàng và 100 triệu đồng tiền mặt. Vợ làm việc văn phòng gần nhà, lương 8 triệu đồng.

Tôi làm quản lý nhà máy cách nhà 40 km, lương 20 triệu đồng. Từ ngày cưới, tôi thất nghiệp do nghỉ việc để tính hướng khác. Hiện tại tôi làm việc online cho một chị gái họ (công việc này tôi làm online cho chị cách đây 5 năm). Chị cũng khuyên tôi ở nhà tập trung làm cho chị, lương thưởng bao nhiêu cũng có cho tôi vì chủ yếu làm online, ăn chia % hoa hồng các đơn hàng, hoàn toàn không nhận lương tháng. Trong những năm qua, tôi làm thêm sau giờ làm cũng kiếm được 8-10 triệu đồng mỗi tháng.

Tuần vừa qua, tập đoàn lớn cách nhà 160 km gọi điện hẹn phỏng vấn vị trí cao và tôi đã có kết quả đậu phỏng vấn, chế độ đãi ngộ khá tốt, lương cơ bản ở mức 45 triệu đồng chưa trừ thuế phí. Tôi khá hào hứng với vị trí này vì phù hợp với khả năng và kinh nghiệm. Tôi bàn với vợ, vợ bảo tôi đi làm hai ngày về một lần cũng được vì đi cao tốc mất khoảng 2,5 tiếng lái xe mỗi chiều. Tôi đang nghiên cứu cách đi lại và chỗ ở để đi làm nhưng vợ có vẻ không vui, vợ bảo xa tôi buồn.

Giờ tôi có hai hướng: một là ở nhà, từ chối chỗ kia, tiếp tục làm online; hai là tôi vào làm công ty kia và qua tết sẽ đón vợ vào ở cùng để vợ chồng gần nhau. Bạn bè đều khuyên tôi nên ở gần vợ, làm gì cũng được vì vợ chồng mới cưới nên tạo cơ hội cạnh nhau để yêu thương và quan tâm nhau. Xin nói thêm, chúng tôi vẫn chưa có em bé dù đã không kế hoạch từ cách đây 5 tháng. Vợ chồng khá lo lắng việc này dù đã đi khám sức khỏe sinh sản và bác sĩ bảo tinh trùng tôi khả năng di chuyển kém. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

