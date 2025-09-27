Vợ chồng Midu mặc đồng điệu

Giữa tháng 9, vợ chồng diễn viên sang Hàn Quốc làm việc ở Liên hoan phim Busan kết hợp du lịch. Cả hai chọn phong cách đường phố thoải mái. Dưới trời thu, Midu dùng cardigan giữ ấm, phối chân váy mini và giày thể thao, thích hợp cho những ngày đi bộ nhiều. Doanh nhân Minh Đạt chọn áo dệt kim và quần kaki.
Những lúc không phải tham gia các hoạt động ở liên hoan phim, cả hai ghé thăm một số cửa hàng, quán ăn ở Seoul. Khác với những bộ đầm cầu kỳ ở sự kiện, Midu ưu tiên trang phục suông rộng, màu sắc đồng điệu với trang phục của chồng.
Midu và chồng chơi rút gỗ ở Hàn Quốc.
Người đẹp tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, 35 tuổi, quê TP HCM. Cô được khán giả biết đến qua các phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, Midu còn là giảng viên, doanh nhân. Chồng cô là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, kém cô một tuổi. Họ làm đám cưới tháng 6/2024 ở TP HCM.
Tháng 3, cả hai đến Quảng Châu du lịch. Midu trung thành với những thiết kế nữ tính, được giới trẻ yêu thích như áo xếp bèo, chân váy kẻ caro, áo thắt nơ, áo tay bồng, váy trễ vai, phối túi và giày hiệu.
Minh Đạt thường chọn những bộ đồ đơn giản với áo polo, sơ mi, quần chinos có màu sắc trung tính, đơn sắc.
Trong một chuyến đi chơi, Midu mang dép cao gót Bottega Veneta hơn 25 triệu đồng, phối quần ống rộng, bra top khoe eo thon. Minh Đạt diện áo và giày cùng tông trang phục của vợ theo phong cách sportychic.
Đôi vợ chồng son diện cùng tông trắng trong chuyến đi nghỉ dưỡng.
Tại buổi họp báo ra mắt phim tháng 7, Midu diện phong cách nữ sinh với bộ váy suit và cà vạt đồng điệu với vest của chồng.
Trong lễ kỷ niệm một năm ngày cưới trên bãi biển, cả hai chọn tông xanh dương từ trang phục đến không gian trang trí.
Tháng 4, đến xem show Lê Thanh Hòa, vợ chồng diễn viên mặc đồ đen. Midu cho biết thích dáng đầm công chúa với phần trên quây ngực vì trông lộng lẫy và nổi bật.
Tại show váy cưới của Chung Thanh Phong ở Đà Nẵng, Midu tôn dáng với đầm ren trễ vai. Chồng cô tạo vẻ hiện đại bằng giày thể thao của Prada với bộ suit bóng.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp