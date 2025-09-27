Vợ chồng Midu mặc đồng điệu

Giữa tháng 9, vợ chồng diễn viên sang Hàn Quốc làm việc ở Liên hoan phim Busan kết hợp du lịch. Cả hai chọn phong cách đường phố thoải mái. Dưới trời thu, Midu dùng cardigan giữ ấm, phối chân váy mini và giày thể thao, thích hợp cho những ngày đi bộ nhiều. Doanh nhân Minh Đạt chọn áo dệt kim và quần kaki.

Những lúc không phải tham gia các hoạt động ở liên hoan phim, cả hai ghé thăm một số cửa hàng, quán ăn ở Seoul. Khác với những bộ đầm cầu kỳ ở sự kiện, Midu ưu tiên trang phục suông rộng, màu sắc đồng điệu với trang phục của chồng.

Midu và chồng vui chơi ở Hàn Quốc

Người đẹp tên thật là

, 35 tuổi, quê TP HCM. Cô được khán giả biết đến qua các phim Thiên thần áo trắng,

, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng.

Ngoài diễn xuất, Midu còn là giảng viên, doanh nhân. Chồng cô là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, kém cô một tuổi. Họ làm

tháng 6/2024 ở TP HCM.

Midu và chồng chơi rút gỗ ở Hàn Quốc.