Vợ chồng 'ly hôn nhầm' vì công ty luật gửi sai hồ sơ cho tòa

AnhThư ký công ty luật chọn sai tệp hồ sơ, gửi đến cổng thông tin trực tuyến của tòa, khiến khách hàng là cặp vợ chồng đã bị ly hôn hợp pháp.

Hai vợ chồng này sau đó đệ đơn xin hủy án ly hôn nhầm, xong vừa bị một thẩm phán cấp cao bác bỏ.

Cặp đôi được tòa án gọi là "Ông bà Williams", đã kết hôn được 21 năm cho đến năm 2023 thì ly thân. Họ vẫn trong quá trình thu xếp các thỏa thuận tài chính cho việc ly thân, thông qua công ty luật hàng đầu London là Vardags.

Bà Ayesha Vardags, chủ tịch hãng luật Vardags được mệnh danh "diva của án ly hôn" ở Anh, chuyên làm các vụ án liên quan giới nhà giàu và ít khi thua. Ảnh: Guardian

Lúc này, một thư ký của Vardags vô tình chọn tệp dữ liệu của họ để gửi đến làm thủ tục ly hôn thuận tình, và xin cấp giấy quyết định ly hôn, trên một cổng thông tin trực tuyến của tòa án, khiến họ ly hôn hợp pháp chỉ sau 21 phút.

Đại diện của Vardags giải thích rằng, luật sư của công ty đã sử dụng cổng thông tin trực tuyến để nộp nhầm đơn cấp quyết định ly hôn cho một cặp vợ chồng chưa sẵn sàng ly hôn. Ông bà Williams vẫn còn các chi tiết tài chính cần giải quyết.

Vardags nhận ra sai lầm hai ngày sau khi nó xảy ra, nhưng khi yêu cầu tòa án cấp cao hủy bỏ lệnh ly hôn thì bị từ chối. Công ty khẳng định rằng nhân viên của họ đã vô tình chọn phải hồ sơ của cặp đôi chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản, nhưng thẩm phán giải thích là trên thực tế, người dùng đã phải đi qua nhiều màn hình trên cổng thông tin để được cấp quyết định, nên đây không thể là một sự nhầm lẫn.

Thẩm phán phúc thẩm Sir McFarlane, chánh tòa Hôn nhân Gia đình của Tòa tối cao giải thích thêm: "Giống như nhiều quy trình trực tuyến tương tự, người xin cấp giấy chỉ có thể đến bước cuối cùng khi làm hàng loạt các thao tác và điền thông tin trước đó", qua đó phủ nhận vụ việc là "cú nhấp chuột chẳng may".

Chủ tịch công ty luật Vardags nói quyết định của thẩm phán là "tồi tệ" và phê phán việc một cuộc hôn nhân "tan vỡ vì robot" nhưng con người có thẩm quyền thì từ chối sửa sai. Theo vị này, nhà nước không nên cho ly hôn khi có sai sót của thư ký luật, mà phải dựa trên thực tế là cặp đôi đó có muốn ly hôn không.

"Khi một sai lầm được đưa ra tòa và mọi người đều chấp nhận rằng sai sót đã xảy ra thì rõ ràng nó phải được sửa chữa. Bản án này của tòa phúc thẩm đang công nhận một cặp đôi có thể ly hôn do một lỗi xảy ra trên hệ thống trực tuyến. Và điều đó không đúng, không hợp lý, không công bằng", lãnh đạo của Ayesha Vardags nêu quan điểm.

Theo luật Anh, một vụ án tại tòa cấp cao, nếu có kháng cáo sẽ được phúc thẩm bởi Tòa án Công lý Hoàng gia ở London. Song, Vardags vẫn chưa tuyên bố về các hành động pháp lý tiếp theo. Còn vợ chồng "Ông bà William" không ra mặt hay đưa ra quan điểm gì về sai sót.

Vardags là công ty luật gia đình và ly hôn có lịch sử 20 năm, chuyên về các vụ án liên quan giới "đại gia", án phức tạp và có giá trị tài sản cao. Chủ tịch Ayesha Vardag được mệnh danh là "luật sư ly hôn hàng đầu của Anh", hay "diva án ly hôn".

Slogan của công ty là Vardags-When you need to win (Đến với Vardags khi quý khách cần thắng kiện). Vardags tính phí cho nhiều khách hàng giàu có của mình với mức giá khổng lồ - 1.200 bảng mỗi giờ cho dịch vụ tư vấn.

Hải Thư (Theo ODD, Guarduan, The Sun)