Bị chồng 'khóa miệng' trong công việc dù góp vốn như nhau

Tôi và chồng lấy nhau được nhiều năm, có con, gia đình nhìn chung êm ấm. Anh là người thương vợ, yêu con, có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, khi bước vào công việc chung, mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi cùng góp vốn mở tiệm lớn, tôi là cổ đông, góp 50%. Trong quá trình làm việc, chồng luôn muốn giữ vai trò "người đại diện" trong mọi liên lạc với đối tác. Ngay cả khi có nhóm chat ba người (vợ chồng tôi và đối tác), anh yêu cầu tôi im lặng hoàn toàn, để anh là người duy nhất trao đổi. Anh nói mọi quyết định sẽ bàn với tôi trước, nhưng khi thông tin chậm trễ hoặc thiếu chính xác, tôi cũng không được phép lên tiếng trực tiếp.

Có những lần anh nhắn tin cho đối tác nhưng không nhận được phản hồi, tôi lo công việc bị đình trệ nên chủ động liên hệ qua kênh khác để nhắc lại. Khi biết, anh trách tôi "nhúng tay" vào việc của anh. Đây không phải lần đầu, trước đây khi cùng đi làm thuê, nếu tôi nhận lương cao hơn hoặc trực tiếp liên hệ với "chủ lớn", anh cũng tỏ thái độ không hài lòng. Anh có khả năng xử lý tình huống nhanh và nhạy bén trong công việc, nhưng giao tiếp lại không khéo. Nếu anh quản lý không tốt, muốn tôi đứng sau hỗ trợ, khi anh thất bại cũng không muốn tôi thay thế vai trò của anh.

Tôi nhiều lần góp ý nhẹ nhàng, đề xuất phân chia rõ mảng việc, anh lo kỹ thuật, tôi lo đối ngoại, anh không đồng ý. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không phải vì áp lực công việc mà vì phải luôn "kìm" mình, không được quyền chủ động dù cũng là người góp vốn, chịu trách nhiệm. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc rút khỏi các trao đổi trực tiếp. Nếu có việc, anh bàn với tôi trước, tôi đồng ý thì anh tự truyền đạt. Tôi muốn tránh va chạm nhưng trong lòng không biết đây có phải là giải pháp tốt nhất hay bản thân đang bỏ mặc quyền lợi của mình.

Tôi viết bài này mong mọi người cho lời khuyên. Trong hôn nhân, vừa là vợ chồng, vừa là đối tác kinh doanh, làm sao để không ảnh hưởng tình cảm nhưng vẫn giữ được tiếng nói? Tôi có nên im lặng hoàn toàn như ý chồng hay cần kiên quyết giữ quyền liên lạc và phát biểu?

