Vợ chồng Kim Tae Hee mừng Giáng sinh

Hàn QuốcVợ chồng diễn viên Kim Tae Hee - Rain chụp ảnh chủ đề Giáng sinh.

Theo Newsis, hình ảnh mới của đôi uyên ương thu hút chú ý của nhiều khán giả. Tae Hee diện đầm trễ vai, tươi tắn bên chồng. Trên nhiều diễn đàn ở châu Á, các fan khen hai diễn viên đẹp đôi, bức ảnh mang không khí tươi vui, làm họ thấy vui vẻ, ấm áp.

Vợ chồng Rain - Kim Tae Hee chụp hình chủ đề Noel. Ảnh: Bodyfriend

Kim Tae Hee hiện ghi hình một MV chào đón Noel do công ty quản lý của cô thực hiện. MV ra mắt vào ngày 10/12, còn có sự góp mặt của các diễn viên như Seo In Guk, Yoo Seung Ho, Oh Yeon Seo... Đại diện của Tae Hee cho biết bài hát như lời động viên, chia sẻ của các nghệ sĩ với khán giả trong một năm đầy khó khăn, mang thông điệp về niềm hy vọng, tương lai tốt đẹp.

Tae Hee cùng các diễn viên trong công ty cô quay MV mừng Noel. Ảnh: Story J

Năm nay, Kim Tae Hee không đóng phim, chủ yếu chụp ảnh thời trang, quảng cáo cho các thương hiệu cô đại diện. Trong khi Rain tham gia nhiều show truyền hình, phát hành mini album Pieces by Rain. Ca sĩ kiêm diễn viên gây xôn xao với các thương vụ mua bán bất động sản. Hồi tháng 7, anh mua tòa nhà trị giá 92 tỷ won (80,1 triệu USD) ở Seoul. Tòa nhà tọa lạc tại vị trí đắc địa ở Gangnam, chỉ mất vài phút đi bộ để đến ga tàu điện ngầm.

Kim Tae Hee khoe sắc 'gái hai con' Sắc vóc Tae Hee tuổi 41. Video: Olivia Lauren

Đôi vợ chồng sống trong biệt thự trị giá khoảng năm tỷ won (4,4 triệu USD). Trên MBC, Rain cho biết tự bài trí, sắp đặt không gian căn nhà theo sở thích tối giản của hai vợ chồng. Anh còn lắp đặt nhiều tấm chắn ở các phòng, tránh hai con gái (bốn tuổi và hai tuổi) bị rơi, ngã. Kết hôn năm 2017, Rain nói vợ chồng anh chưa từng cãi nhau. Ca sĩ luôn thấy biết ơn vì cuộc sống hạnh phúc.

Nghinh Xuân