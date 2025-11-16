Vợ chồng Khánh Vân cùng dàn sao dự đám cưới Tâm Như

Tâm Như thay nhiều kiểu váy cưới tại bữa tiệc tối 16/11, diễn ra tại một khách sạn 5 sao thuộc trung tâm thành phố. Cô bật khóc khi xuất hiện trên lễ đường cùng chồng - doanh nhân Đức Ân, 35 tuổi. Cả hai quen nhau hơn hai năm trước khi quyết định về chung nhà.
Cô dâu, chú rể đón nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui. Hoa hậu Khánh Vân và chồng - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long - cho biết kịp dự đám cưới khi vừa đáp chuyến bay từ Bhutan về.
Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu diện đầm lụa cổ yếm. Cô quen biết Tâm Như nhiều năm trong showbiz, từng diễn chung nhiều show thời trang.
Á hậu Hương Ly có diện mạo mới mẻ với mái tóc ngắn. Cô cho biết cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình, sẽ diễn ra vào tháng 12.
Người đẹp Tâm Như và Lâm Bích Tuyền cùng có danh hiệu á hậu sau khi tham gia Miss Grand Vietnam qua các năm 2023, 2024.
Lê Hoàng Phương thi Miss Grand Vietnam 2023 và đăng quang, còn Tâm Như đoạt á hậu 4. Cả hai thân thiết trong làng mốt nhiều năm qua.
Từ trái qua gồm Á hậu Ngọc Hằng, Minh Thư và nhà thiết kế Trần Thiện Khánh gửi lời chúc phúc cho cô dâu, chú rể.
Á hậu Mai Ngô phối đầm tôn vai trần, xách túi hiệu dự tiệc.
Từ trái qua gồm Á hậu Bùi Khánh Linh, Minh Thư, vợ chồng doanh nhân Phạm Kim Dung - Hoàng Nhật Nam và người đẹp Cẩm Ly.
Cô dâu tên đầy đủ Đặng Hoàng Tâm Như, 26 tuổi, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Người đẹp từng là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang, TP HCM.
Tâm Như hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, từng góp mặt trong show của nhiều nhà thiết kế. Cô thi Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng dừng chân ở top 45. Năm 2023, Tâm Như gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí á hậu 4.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp