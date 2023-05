Vợ chồng Jang Dong Gun kỷ niệm ngày cưới

Tài tử Hàn Jang Dong Gun và vợ, diễn viên Go So Young, mừng 13 năm kết hôn.

Trên trang cá nhân hôm 2/5, So Young đăng loạt ảnh cùng chồng đi ăn, thổi nến trong ngày kỷ niệm của gia đình. Cô còn khoe hình hai con, một trai và một gái, nhưng giấu mặt các bé. Nhiều fan chúc mừng đôi vợ chồng, không ít người cho biết vui mừng vì thấy ảnh Jang Dong Gun, bởi hơn hai năm qua anh không đóng phim, hầu như không xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Vợ chồng Jang Dong Gun ở tuổi 51. Ảnh: Instagram/Ko Soyoung

Trong loạt ảnh, Go So Young hé lộ phòng khách trong căn hộ của họ ở khu Cheongdam-dong, Seoul. Theo Osen, căn penthouse rộng khoảng 400 m2, giá 11,5 tỷ won (8,5 triệu USD).

Ngoài ngôi nhà trên, đôi vợ chồng còn sở hữu căn nhà ở Hannam-dong giá 13 tỷ won (9,7 triệu USD), một bất động sản khác ở tỉnh Gyeonggi-do giá 15 tỷ won (11,2 triệu USD).

Căn hộ của đôi vợ chồng. Ảnh: Instagram/Ko Soyoung

Đôi diễn viên quen nhau khi đóng Gió thổi khúc tình yêu năm 1999, giữ quan hệ bạn bè. Năm 2008, Jang Dong Gun sang Mỹ công tác. Biết So Young cũng ở đây, anh hẹn cô đi ăn cơm, từ đó nảy sinh tình cảm với người đẹp. Họ tổ chức đám cưới năm 2010 với hơn 500 khách mời bao gồm chính khách, doanh nhân cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc. Con trai đầu lòng của họ 13 tuổi, con gái lên chín tuổi. Vợ chồng chưa từng công khai ảnh rõ mặt con.

Đầu năm 2020, Jang Dong Gun - Go So Young đối diện scandal lớn nhất sau 10 năm chung sống. Nam diễn viên bị hacker phát tán loạt tin nhắn với nội dung bình phẩm cơ thể người mẫu, họa hậu, rủ rê bạn thân - tài tử Joo Jin Mo - "chơi gái" khi Go So Young mang thai năm 2013. Cặp sao im lặng trước nghi vấn tài tử lộ các đoạn tin nhắn khiếm nhã.

Jang Dong Gun và Go So Young trong 'Gió thổi khúc tình yêu' Jang Dong Gun và Go So Young trong "Gió thổi khúc tình yêu". Video: Q&C film.

Từ đó, Jang Dong Gun hiếm xuất hiện công khai, ba năm qua anh không có sản phẩm mới ra mắt. Anh là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng ở châu Á qua nhiều tác phẩm như Anh em nhà bác sĩ, Người mẫu, Tình yêu trong sáng, Phẩm chất quý ông...

