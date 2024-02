MỹNetflix cho biết vợ chồng Harry - Meghan có nhiều dự án như điện ảnh, phim chiếu tập và chương trình thực tế đang được sản xuất.

Deadline hôm 1/2 dẫn lời Bela Bajaria - giám đốc nội dung Netflix: "Họ có nhiều chương trình thực tế với Brandon Reigg, phó chủ tịch cấp cao của hãng. Cả hai có nhiều bước tiến trong việc tham gia diễn xuất như đóng phim điện ảnh, truyền hình. Mọi dự án sớm thu kết quả khả quan, từ phim cho đến những show thực tế. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là phim ảnh".

Vợ chồng Công tước xứ Sussex. Ảnh: Reuters

Trước đó, có nhiều đồn đoán vợ chồng Công tước đang gặp rắc rối trong việc đàm phán với hãng song những dự án vẫn được triển khai.

Theo Forbes, vợ chồng Công tước xứ Sussex đã mua bản quyền tiểu thuyết lãng mạn ăn khách Meet Me at the Lake của tác giả Carley Fortune, thông qua công ty riêng Archewell Production vào năm 2023. Quyển sách kể về hai người tìm thấy tình yêu ở tuổi 30. Đại diện của nhà xuất bản Penguin Random House xác nhận Netflix sẽ chuyển thể tác phẩm vì có nội dung tương tự chuyện tình ngoài đời của cả hai. Theo Dailymail, dự án chuyển thể có kinh phí đầu tư khoảng ba triệu euro.

Theo tờ WSJ đăng tải vào tháng 6/2023, Harry và Meghan sẽ tham gia dự án Bad Manners - tiền truyện Great Expectations của văn hào Charles Dickens. "Phần tiền truyện xoay quanh quý bà Hamvisham mạnh mẽ nhưng cô đơn trong xã hội gia trưởng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết Netflix có thật sự bật đèn xanh cho dự án này hay không", WSJ đưa tin.

Vợ chồng Harry - Meghan đóng phim Netflix Trailer phim tài liệu "Harry & Meghan" (2023). Video: YouTube Netfflix

Trước đó, hãng đã ký hợp đồng 100 triệu USD với vợ chồng vương tử cho ba dự án phim tài liệu: Harry & Meghan (2023), Hearts of Invictus (2023), Live To Lead (2022). Cả ba bộ phim đều gây tiếng vang vì tiết lộ chi tiết chuyện tình cảm, đời tư, hoạt động xã hội của cả hai. Trong một bài phát biểu, Harry và Meghan bày tỏ sự quan tâm đến "chương trình gia đình truyền cảm hứng" và "cách truyền tải mạnh mẽ qua lăng kính chân thật, dễ hiểu".

Harry, 36 tuổi, kết hôn Meghan, 39 tuổi, vào tháng 5/2018. Cả hai sinh con đầu lòng vào năm 2023 và rời hoàng gia trong cùng năm để đến Mỹ. Sau khi rời đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Ở Mỹ, cả hai ra mắt tự truyện, phim tài liệu về cuộc sống lúc còn trong hoàng tộc. Năm 2023, Harry ra mắt hồi ký Spare nhưng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều tại Anh. Năm 2023, Meghan Markle ký hợp đồng với WNE, công ty giải trí quản lý hạng A ở Hollywood.

Phương Thảo (theo The Guardian)