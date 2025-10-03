Vợ chồng Hải Yến tay trong tay ở Busan

Đỗ Thị Hải Yến diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 2001, chị vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010).

Cô kết hôn doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012, có ba con. Hai năm trở lại đây, diễn viên tái xuất điện ảnh với vai chính phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê, sau đó là phim độc lập 1982 của Nguyễn Hoàng Điệp.