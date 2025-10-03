Vợ chồng Hải Yến tay trong tay ở Busan

Mỹ nhân Chuyện của Pao chia sẻ bộ ảnh dịp đón sinh nhật tuổi 43. Hải Yến cùng chồng - doanh nhân Calvin Tài Lâm - dạo bước trong tiết trời thu.
Họ ghé thăm một ngôi làng cổ gần Busan.
Hải Yến nói trân trọng chuyến đi bởi là dịp để vợ chồng gắn kết tình cảm. Sau 13 năm cưới, diễn viên hài lòng với cuộc sống hôn nhân bên chồng và hai con. Theo người đẹp, hạnh phúc hiện tại được xây dựng từ sự tôn trọng lẫn nhau, luôn ủng hộ nửa kia trong mọi việc.
Hình ảnh Đỗ Hải Yến bên ông xã trong các chuyến du lịch.
Cô diện áo dài, búi tóc, tạo dáng giữa không gian trầm mặc.
Vẻ đằm thắm của diễn viên trong kiểu áo dài nhung, họa tiết cánh bướm.
Hải Yến cho biết giữ sắc vóc bằng cách chú trọng chế độ ăn uống healthy.
Gần đây, người đẹp trở lại màn ảnh qua dự án 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Cô còn đóng nhân vật lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga trong Hộ linh tráng sĩ, do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn.
Đỗ Thị Hải Yến diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 2001, chị vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010).
Cô kết hôn doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012, có ba con. Hai năm trở lại đây, diễn viên tái xuất điện ảnh với vai chính phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê, sau đó là phim độc lập 1982 của Nguyễn Hoàng Điệp.
Tân Cao
Ảnh: Nguyên Ngọc