Vợ chồng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Long AnNguyễn Thị Cẩm Hồng, 51 tuổi, Giám đốc công ty bất động sản, và chồng bị bắt với cáo buộc lập dự án "ma", lừa bán đất nền cho nhiều người chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Ngày 13/7, Hồng (Giám đốc Công ty Đất Xanh Long An) và chồng là Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, Phó giám đốc) bị Công an tỉnh Long An bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, có diện tích 7 ha, được UBND tỉnh Long An chấp thuận cho công ty của vợ chồng Hồng làm chủ đầu tư từ tháng 7/2017.

Tuy nhiên, Hồng và Thuận sau đó đã thuê người đứng tên công ty lập dự án mới không có thật, với tên Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2 để ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người dân dưới hình thức trả góp.

Tổng cộng, Công ty Đất Xanh Long An đã ký 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 36 khách hàng chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng. Sau nhiều ngày không được nhận đất như cam kết, nhiều người dân làm đơn tố cáo.

Nhiều người dân căng băng rôn tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Hồng năm 2019. Ảnh: Công an cung cấp

Giữa năm 2020, vào cuộc xác minh, thanh tra tỉnh kết luận có nhiều sai phạm tại dự án như: chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, PCCC theo quy định. Đã hết thời gian thực hiện nhưng dự án vẫn là đất nông nghiệp, đất ở nông thôn, song công ty này vẫn san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật rao bán...

Doanh nghiệp của Hồng còn để cho người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng nền với người dân. Các sai phạm có dấu hiệu hình sự nên Thanh tra đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra.

Cuối năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, nhiều lần triệu tập vợ chồng Hồng để lấy lời khai nhưng họ đã đi khỏi nơi cư trú. Sau hơn hai năm truy tìm, mới đây cảnh sát bắt Hồng và Thuận khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

