Vợ chồng giả 'đại úy công an - nhân viên ngân hàng' để lừa tiền

TP HCMTự xưng đại úy công an còn vợ đóng vai nhân viên ngân hàng, vợ chồng Phan Anh Duy dựng màn kịch "chạy việc, lo thủ tục" để lừa tiền nhiều người quen.

Ngày 10/3, Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra Duy, 36 tuổi, cùng vợ Phạm Thị Như Quỳnh, 33 tuổi, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, do nợ nần chồng chất, hai vợ chồng Duy bàn bạc dựng kịch bản lừa đảo, nhắm vào những người quen đang cần giải quyết thủ tục pháp lý hoặc công việc hành chính.

Trong "vai diễn" của mình, Duy tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo. Để tạo lòng tin, anh ta đặt mua trên mạng quân hàm đại úy và bảng tên giả của ngành công an, thường xuyên mang theo khẩu súng giả (bật lửa).

Quỳnh hỗ trợ chồng bằng cách tự xưng là nhân viên ngân hàng, có khả năng tác động lãnh đạo để giải quyết hồ sơ vay vốn hoặc các thủ tục tài chính. Thực tế, người phụ nữ này đã bị thôi việc trước đó.

Bằng các thông tin gian dối, vợ chồng Duy cam kết giúp nạn nhân giải quyết công việc, yêu cầu chuyển trước số tiền lớn và hứa sẽ hoàn lại nếu việc không thành. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, cả hai không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà chiếm đoạt để tiêu xài, trả nợ.

Khi bị nạn nhân hỏi về tiến độ, Duy và Quỳnh liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian hoặc giả vờ công việc đang được xử lý.

Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt hai vợ chồng này đồng thời đề nghị những ai đã chuyển tiền cho Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh cần nhanh chóng liên hệ trình báo để đảm bảo quyền lợi.

Người dân có thể đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tại số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP HCM, gặp điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01) hoặc qua số điện thoại 0903.838.591.

Quốc Thắng