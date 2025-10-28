Vợ chồng Gen Z chi 3,5 tỷ hoàn thiện nhà ống 250 m2

Ngôi nhà ba tầng nằm tại Đà Nẵng, được xây dựng trên lô đất 6x22 m, tổng diện tích sàn 250 m2. Nhà thuộc sở hữu của vợ chồng trẻ thuộc thế hệ Gen Z.

Bài toán đặt ra cho KTS là tạo không gian sống nhiều ánh sáng, thân thiện môi trường, tối ưu thông gió tự nhiên. Công trình được hoàn thiện trong 7 tháng với tổng chi phí khoảng 3,5 tỷ đồng, bao gồm nội thất.