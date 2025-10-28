Vợ chồng Gen Z chi 3,5 tỷ hoàn thiện nhà ống 250 m2

Ngôi nhà ba tầng nằm tại Đà Nẵng, được xây dựng trên lô đất 6x22 m, tổng diện tích sàn 250 m2. Nhà thuộc sở hữu của vợ chồng trẻ thuộc thế hệ Gen Z.
Bài toán đặt ra cho KTS là tạo không gian sống nhiều ánh sáng, thân thiện môi trường, tối ưu thông gió tự nhiên. Công trình được hoàn thiện trong 7 tháng với tổng chi phí khoảng 3,5 tỷ đồng, bao gồm nội thất.
Ngôi nhà hướng Tây thường xuyên chịu nắng gắt buổi chiều. Giải pháp mặt tiền sử dụng hệ lam gỗ xoay linh hoạt giúp kiểm soát ánh sáng, hạn chế bức xạ nhiệt trực tiếp. Cấu trúc này có thể giảm nhiệt độ trong nhà từ 3-5 độ C so với ngoài trời. Đồng thời, lam có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng và mức độ riêng tư mong muốn.
KTS phân tích hướng gió chủ đạo từ phía sau và bố trí công năng theo chiều sâu để dẫn gió tự nhiên xuyên suốt các tầng. Hệ thống cửa sổ, hành lang và ô gió được tính toán để tạo đường dẫn gió liên tục, tăng hiệu quả thông thoáng.
Trung tâm ngôi nhà là khoảng thông tầng lớn kết hợp tiểu cảnh. Đây vừa là nguồn sáng tự nhiên, vừa là “lá phổi” điều hòa không khí cho toàn bộ công trình. Nhờ khả năng hút khí nóng ẩm và thoát ra ngoài qua mái, không gian bên trong luôn khô thoáng.
Không gian sinh hoạt chính như phòng khách, bếp được bố trí liên hoàn, tiếp cận tối đa với ánh sáng tự nhiên nhờ các hệ cửa kính lớn và vách kính kéo dài.
Tầm nhìn hướng ra giếng trời và mảng xanh bên ngoài không bị giới hạn, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên.
Tổng thể nội thất sử dụng các tông màu trầm và trung tính, kết hợp chất liệu đá, gỗ và kính.
Mặt bếp và bàn ăn ốp đá đen vân trắng tạo điểm nhấn. Các chi tiết được bố trí đồng bộ về hình khối và màu sắc nhằm đảm bảo sự xuyên suốt.
Khoảng ban công tầng thượng đón nắng qua ô tròn trần gỗ, kết hợp tiểu cảnh xanh mát hướng nhìn ra núi.
Phòng ngủ sử dụng hệ cửa kính lớn kết hợp cửa sổ tròn. Thiết kế giúp tăng hiệu quả lấy sáng, đồng thời tăng tính kết nối với cảnh quan xung quanh.
Phòng thay đồ bố trí hệ tủ âm tường kết hợp bàn trang điểm, sử dụng gỗ tông trầm và ánh sáng hắt dịu, mang đến không gian lưu trữ gọn gàng, liền mạch với tổng thể nội thất.
Phòng tắm sử dụng gam xám trung tính, thiết kế tối giản với ánh sáng tự nhiên và kính trong suốt giúp không gian rộng thoáng, hiện đại.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: SBS HOUSE