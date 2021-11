Diễn viên kiêm ca sĩ Indonesia Vanessa Angel và chồng qua đời do tai nạn giao thông, con trai bị thương.

Theo Uweekly hôm 6/11, Vanessa Angel cùng Febri Adrianyah đưa con trai đi chơi ngày 4/11 tại tỉnh Đông Java, trên xe còn có bảo mẫu. Chiếc xe tông vào lan can, đôi vợ chồng không qua khỏi. Tài xế và bảo mẫu bị thương nặng, đã qua cơn nguy kịch. Con trai hơn một tuổi của Vanessa bị bầm mặt bên trái, sưng mắt. Bé hiện tâm lý không ổn định do sợ hãi.

Hiện trường vụ tai nạn tại khiến vợ chồng Vanessa thiệt mạng. Ảnh: Jakartaglobe

Cảnh sát địa phương cho biết trước khi xảy ra tai nạn, tài xế lái xe với tốc độ 190 km/h. Sau khi tông vào lan can, chiếc xe bị đổi chiều, vỡ nát. Vanessa không thắt dây an toàn nên bị hất ra ngoài. Chồng cô ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn nhưng cũng không qua khỏi do cú va đập quá mạnh. Cảnh sát bước đầu nhận định nguyên nhân là tái xế không tỉnh táo, lái xe quá tốc độ.

Tai nạn để lại đau đớn cho những người thân của đôi vợ chồng. Trên trang Tribunnews, ông Doddy Sudrajat - cha của ca sĩ - cho biết không thể chấp nhận con gái và con rể đều ra đi. Gia đình đã hoàn tất tang lễ cho Vanessa Angel, Febri Adrianyah và sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho cả hai.

Vợ chồng Vanessa Angel và con trai. Ảnh: Tribunnews

Trên trang cá nhân của Vanessa Angel, hàng chục nghìn khán giả để lại bình luận thương tiếc cô và bạn đời đồng thời cầu nguyện tốt lành với con trai họ. Vanessa sinh năm 1993, hoạt động sôi nổi ở làng giải trí Indonesia với các vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Cô có hơn 4,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Vợ chồng diễn viên Indonesia thiệt mạng vì tai nạn Vanessa bên gia đình hồi tháng 9. Video: Instagram/Vanessa Angel

Như Anh (theo Uweekly)