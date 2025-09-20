Vợ chồng đi vòng quanh thế giới vì chi phí rẻ hơn ở nhà

AnhHayley và Lewis Trow, 37 tuổi, ở Cheshire, quyết định du lịch vòng quanh thế giới sau khi nhận ra chi phí cho chuyến đi rẻ hơn mức sinh hoạt tại quê nhà.

Hayley nói nếu đi du lịch, vợ chồng cô tốn khoảng 2.500 đến 3.800 USD mỗi tháng, thấp hơn đáng kể so với 5.400 đến 6.800 USD chi phí sinh hoạt ở Anh. "Điều này thật điên rồ, nhưng hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện tại", Hayley chia sẻ.

Hayley khuyên những gia đình đang chật vật với chi phí sinh hoạt nên cân nhắc một chuyến đi dài ngày như giải pháp thay thế.

Gia đình Trow ở Venice, Italy. Ảnh: Instagram

Trong vài năm qua, Anh trải qua giai đoạn lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, đỉnh điểm vào cuối năm 2022 khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng hơn 11% – mức cao nhất kể từ năm 1981, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS). Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí năng lượng leo thang sau xung đột Nga - Ukraine, giá thực phẩm tăng mạnh và lãi suất vay thế chấp cao.

Dù lạm phát đã giảm dần trong năm 2024, mức giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu vẫn neo cao, khiến nhiều hộ gia đình chịu áp lực tài chính kéo dài, đặc biệt là giới trẻ và người có thu nhập trung bình hoặc thấp.

Tuy nhiên, chi phí chỉ là một phần nguyên nhân. Vợ chồng Trow muốn cùng con trải nghiệm và khám phá cuộc sống. Để thực hiện "năm nghỉ ngơi", họ phải tạm dừng công việc, lên kế hoạch suốt 7 tháng và sống cùng bố mẹ Lewis trong nửa năm nhằm tiết kiệm chi phí.

Gia đình trẻ khởi hành vào tháng 7 bằng chuyến đi Disneyland Paris (Pháp) nhân dịp sinh nhật con gái Nyla. Sau đó, cả gia đình dành một tháng khám phá Italy, ghé qua hồ Como, Milan, Venice, Florence, Rome, Naples và Puglia, trước khi bay tới Bali (Indonesia).

Tại Bali, Nyla vừa học trực tuyến chương trình giảng dạy của Anh, vừa theo học tạm thời tại một trường đa văn hóa. Họ cho rằng ở độ tuổi của Nyla, trải nghiệm này sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển trong tương lai. ''Khi nhìn lại, con sẽ không nhớ chúng tôi từng căng thẳng vì công việc, mà nhớ những lần cả gia đình cùng khám phá thác nước ở Bali", Hayley chia sẻ.

Gia đình dự kiến ở Bali đến tháng 11, sau đó tới Australia bằng xe cắm trại. Vào dịp năm mới, họ sẽ đến Singapore, rồi tiếp tục sang Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka và Maldives. Họ cũng thường xuyên ghi lại hành trình trên Instagram cá nhân.

Với Hayley, giá trị lớn nhất của hành trình này không nằm ở việc tiết kiệm chi phí, mà ở khoảng thời gian được ở bên nhau.

"Không có thời điểm nào là hoàn hảo để bắt đầu. Bạn chỉ cần toàn tâm toàn ý với tư cách một gia đình", cô nói.

Nhật Minh (Theo New York Post)