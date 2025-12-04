Vợ chồng đại gia bị lừa 78 tỷ đồng mua biệt thự

Hà NộiCầm 34 tỷ đồng tìm mua biệt thự giúp đại gia, "cò đất" Nguyễn Bình Định nảy sinh tình cảm, chung sống với em gái của họ, lừa thêm 44 tỷ đồng.

Ngày 4/12, bị cáo Nguyễn Bình Định, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại DKD, bị TAND Hà Nội tuyên tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Bình Định tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, tháng 4/2022, vợ chồng anh Hải, trú xã Phù Đồng, Hà Nội, làm việc với môi giới bất động sản, giao 24,2 tỷ đồng để mua 2 căn hộ tại dự án ở Hưng Yên.

Đến cuối tháng người này không tìm được nhà nên trả lại 5 tỷ đồng cho anh Hải và giới thiệu họ tới bị cáo Định, cũng là môi giới bất động sản. Định khẳng định có khả năng giúp được. Vợ chồng đại gia tin tưởng, yêu cầu người môi giới cũ chuyển toàn bộ tiền còn lại cho Định để tìm mua nhà.

Sau khi nhận tiền, Định không thực hiện mua căn hộ như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân. Hết tiền đánh bạc, Định lại yêu cầu chuyển thêm, nói để "mua nhà" và được anh này đưa thêm 14,6 tỷ đồng. Tổng số tiền Định nhận hơn 33,7 tỷ.

Nhiều lần nhận tiền nhưng vẫn chưa mua được nhà, Định nghĩ cách duy trì niềm tin với vợ chồng anh Hải, tránh bị đòi tiền.

Ngày 24/6/2022, Định đại diện Công ty DKD ký với vợ chồng anh Hải Hợp đồng góp vốn với nội dung xác nhận đã nhận 33,72 tỷ đồng để mua 2 căn hộ.

Song 2 tháng sau, gia chủ bắt đầu hỏi nhà của mình đâu. Định bịa rằng đã đặt mua được nhưng thị trường bất động sản của khu đó hiện không tốt nên sẽ giúp họ bán lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc công ty đang đầu tư vào 2 dự án tại phường Từ Liêm và xã Gia Lâm, có tiềm năng sinh lời cao. Định cho xem một số giấy tờ hồ sơ giới thiệu dự án.

Thực tế, công ty của bị cáo không ký kết hợp đồng đầu tư vào dự án, không được chủ đầu tư ủy quyền cho bán các căn hộ tại 2 dự án này. Nhưng Định vẫn nói với anh Hải là đã bán được 2 căn hộ của họ ở Hưng Yên để đầu tư vào 2 dự án mới ở Hà Nội, song không nói cụ thể đầu tư mua được bao nhiêu căn hộ, giá thế nào.

VKS cáo buộc Định tiếp tục dụ đại gia này chuyển thêm tiền để đầu tư, sẽ sinh lợi nhuận cao.

Trong thời gian quen biết, Định nảy sinh tình cảm với em vợ anh Hải. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Do vậy, vợ chồng anh Hải càng tin tưởng Định, tiếp tục chuyển thêm tiền, theo yêu cầu.

Tổng số tiền đã nhận của họ trong vụ án, được xác định là 78 tỷ đồng, bị Định nướng hết vào cờ bạc online.

Giữa năm 2023, đại gia nhận ra bị lừa, làm đơn tố giác em rể hờ.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc. Ngoài ra, Định khai còn nhiều lần vay tiền cá nhân của vợ anh Hải, hơn 26 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội Định không trao đổi, bàn bạc với ai.

Theo lời khai, Định đã chuyển khoản đến các tài khoản theo chỉ định của trang Web "Mibet.net"' để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và thua hết. Trước đây Định sử dụng điện thoại để đăng nhập "Mibet.net" đánh bạc. Song sau khi hết tiền, Định đã bán điện thoại này.

Trang Web này có trụ sở ở nước ngoài nên cơ quan điều tra không thu giữ được lịch sử các lần đánh bạc, do đó không xác định được số tiền từng lần Đinh đánh bạc là bao nhiêu, mức cược thế nào, cược cho trận bóng nào. Cơ quan điều tra vì thế không đủ căn cứ để xử lý Định về hành vi đánh bạc.

UBND các địa phương xác nhận trên địa bàn không có dự án nào như lời quảng bá của Định với vợ chồng anh Hải.

Hải Thư